Сабо назвал тренера, который должен работать со сборной Украины после Евро-2020/21

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что Андрей Шевченко должен продолжить работать с национальной командой.

Легенда "Динамо" прокомментировал выступление сборной Украины на Евро.

"Кого я могу выделить среди игроков сборной Украины на Евро? Георгий Бущан - номер один. Он ворвался в основной состав сборной и "Динамо".

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Илья Забарный, но в последнем матче он уже тоже был уставшим. Молодой парень, этого стоило ожидать. Андрей Ярмоленко хорошо сыграл с Нидерландами и в первом тайме с македонцами. А больше никто мне так не понравился.

Кто должен готовить сборную Украины на Кубок мира-2022? Только Шевченко, однозначно. Он как был хорошим тренером, так и остался. У него и помощники хорошие. Пока Шевченко, никаких вопросов относительно его замены даже не должно быть", - сказал Сабо в комментарии Tribuna

Сборная Украины смогла выйти из группы заняв третье место, а в 1/8 победила Швецию. В 1/4 финала крупно проиграли Англии. В полуфинале Евро сыграют между собой Испания - Италия и Дания - Англия.