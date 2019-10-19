После боя с россиянином Гвоздика увезли в больницу

В прошлом году Гвоздик отправил канадца Стивенсона на больничную койку

Украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) находится под опекой медиков после боя с чеченцем Бетербиевым.

Сообщает сайт Sportanalytic.com.

Эксперт Дэн Рафаэль говорит, что это было сделано с профилактической целью, чтобы проверить наличие опасных травм.

Только за 9-й и 10-й раунд Гвоздик пропустил 49 ударов и трижды был на полу, поэтому это было необходимо.

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Сегодня Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в 10 раунде. Это первое поражение украинском в профессиональном боксе.