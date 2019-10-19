После боя с россиянином Гвоздика увезли в больницу

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 17793
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 765
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1656
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2601
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2160
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2556
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3069
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1548
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4752
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
16
14
9
16
6
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Видео
Все видео
Россиянин нокаутировал Гвоздика на глазах у Ломаченко и Усика
Россиянин нокаутировал Гвоздика на глазах у Ломаченко и Усика
В Англии забили невероятный гол с центра поля головой
В Англии забили невероятный гол с центра поля головой
Украинец и россиянин обменяются нокдаунами
Украинец и россиянин обменяются нокдаунами
Девушка забила гол в стиле Роберто Карлоса в женском Кубке Либертадорес
Девушка забила гол в стиле Роберто Карлоса в женском Кубке Либертадорес
Бывший игрок "Днепра" забил шедевральный мяч в составе своей сборной
Бывший игрок "Днепра" забил шедевральный мяч в составе своей сборной
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4203
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7137
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1656
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 873
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 октября 2019
1 Просмотров: 234
Майдан як попередження
Уся ця історія з "формулою Штайнмаєра" свідчить про те, яким чутливим продовжує бути українське суспільство. Наскільки оголені його нерви, гострий ...
суббота, 19 октября 2019 11:30

После боя с россиянином Гвоздика увезли в больницу

  Комментировать
После боя с россиянином Гвоздика увезли в больницу
В прошлом году Гвоздик отправил канадца Стивенсона на больничную койку

Украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) находится под опекой медиков после боя с чеченцем Бетербиевым.

Сообщает сайт Sportanalytic.com.

Эксперт Дэн Рафаэль говорит, что это было сделано с профилактической целью, чтобы проверить наличие опасных травм.

Только за 9-й и 10-й раунд Гвоздик пропустил 49 ударов и трижды был на полу, поэтому это было необходимо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиянин нокаутировал Гвоздика на глазах у Ломаченко и Усика

Сегодня Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в 10 раунде. Это первое поражение украинском в профессиональном боксе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После боя с россиянином Гвоздика увезли в больницу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
октября

Пилот раздал премию беднякам Парижа

Звезду из "Богатые тоже плачут" Веронику Кастро считают лесбиянкой

Самое читаемое
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
24
 1 Просмотров: 114936
Известную модель нашли зацементированной в пустыне
Известную модель нашли зацементированной в пустыне Просмотров: 39763
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры Просмотров: 39756
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
3
 Просмотров: 24255
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые &quot;горячие&quot; фото
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые "горячие" фото
8
 Просмотров: 18198
Спорт
Рафаэль Надаль женится на девушке после 14 лет отношений
Рафаэль Надаль женится на девушке после 14 лет отношений Просмотров: 288
Появилась еще одна страна, с которой УЕФА будет разводить Россию
Появилась еще одна страна, с которой УЕФА будет разводить Россию Просмотров: 1575
Славянская солидарность. Тумбакович поблагодарил Украину за шанс для Сербии
Славянская солидарность. Тумбакович поблагодарил Украину за шанс для Сербии Просмотров: 909
Россиянин нокаутировал Гвоздика на глазах у Ломаченко и Усика
Россиянин нокаутировал Гвоздика на глазах у Ломаченко и Усика
 Просмотров: 3969
Гвоздик проиграл Бетербиеву нокаутом
Гвоздик проиграл Бетербиеву нокаутом
 1 Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
5
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
4
Детективы НАБУ задержали Гладковского
4
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
3
Парубий и Турчинов хотят взять Пашинского на поруки
2
"Медийный м*дак" - жена экс-нардепа поскандалила с Притулой
Голосов: 1252
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua