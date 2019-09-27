"Порвите ваше заявление и спустите ее в воду" - Кличко жестко обратился к президенту Федерации бокса Украины

Владимир Кличко раскритиковал работу главы Федерации бокса Украины

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал инициативу президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса по ликвидации профессионального бокса в Украине и исключения его из Реестра признанных видов спорта.

"Профессиональный бокс в Украине имел разные времена, но никогда за его почти 30-летнюю историю ни у кого не было сомнений в правильности выбранного пути. Свидетельство тому - уровень турниров, плеяда чемпионов и тысячи детей в секциях, которые вдохновили успехи украинских боксеров-профессионалов на мировых рингах. А еще - большой авторитет в мире и уважение к нашему государству, пример чему проведения в Киеве Конгресса Всемирного боксерского совета (WBC). Благодаря усилиям сотен энтузиастов, украинский профессиональный бокс достиг мирового признания.

Я за развитие, синергию, но не запрет спорта, который дает возможность спортсменам прославлять Украину, популяризировать наш гимн и флаг, Вы, господин Продивус, можете такое сделать? Вы хотите лишить нас, украинцев, такой возможности ?! Хотите забрать перспективу в жизни и самореализации у девушек и парней ?! Чтобы такое не случилось - порвите ваше заявление и спустите ее в воду вместе с вашими мыслями об этом ", - цитирует Кличко-младшего" Klitschko-brothers.com ".

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В своем последнем поединке на профессиональном уровне Владимир Кличко проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. Бой состоялся в апреле 2017 года.