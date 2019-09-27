"Порвите ваше заявление и спустите ее в воду" - Кличко жестко обратился к президенту Федерации бокса Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
4 Просмотров: 2304
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 1980
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 729
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6462
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9351
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2367
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3222
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3636
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1530
Фото
Все фото
16
6
10
5
4
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Видео
Все видео
Пьяный судья не удержался на ногах во время футбольного матча в Чехии
Пьяный судья не удержался на ногах во время футбольного матча в Чехии
Показали, как тренируется Усик перед дебютом в супертяжах
Показали, как тренируется Усик перед дебютом в супертяжах
Парень Свитолиной поразил розыгрышем на турнире в Китае
Парень Свитолиной поразил розыгрышем на турнире в Китае
Австралийский теннисист пришел в бешенство после матча и получил дисквалификацию на 4 месяца
Австралийский теннисист пришел в бешенство после матча и получил дисквалификацию на 4 месяца
Скандальный форвард закурил прямо в раздевалке перед матчем
Скандальный форвард закурил прямо в раздевалке перед матчем
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 207
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 288
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5877
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5463
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 сентября 2019
Просмотров: 315
Нічний рейд
Недавно стояли гарні місячні ночі — безмовні, ясні й холодні. Й мені не раз згадувалася одна давня героїчна авантюра, яка, з огляду на свою ...
пятница, 27 сентября 2019 12:36

"Порвите ваше заявление и спустите ее в воду" - Кличко жестко обратился к президенту Федерации бокса Украины

  Комментировать
&quot;Порвите ваше заявление и спустите ее в воду&quot; - Кличко жестко обратился к президенту Федерации бокса Украины
Владимир Кличко раскритиковал работу главы Федерации бокса Украины

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал инициативу президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса по ликвидации профессионального бокса в Украине и исключения его из Реестра признанных видов спорта.

"Профессиональный бокс в Украине имел разные времена, но никогда за его почти 30-летнюю историю ни у кого не было сомнений в правильности выбранного пути. Свидетельство тому - уровень турниров, плеяда чемпионов и тысячи детей в секциях, которые вдохновили успехи украинских боксеров-профессионалов на мировых рингах. А еще - большой авторитет в мире и уважение к нашему государству, пример чему проведения в Киеве Конгресса Всемирного боксерского совета (WBC). Благодаря усилиям сотен энтузиастов, украинский профессиональный бокс достиг мирового признания.

Я за развитие, синергию, но не запрет спорта, который дает возможность спортсменам прославлять Украину, популяризировать наш гимн и флаг, Вы, господин Продивус, можете такое сделать? Вы хотите лишить нас, украинцев, такой возможности ?! Хотите забрать перспективу в жизни и самореализации у девушек и парней ?! Чтобы такое не случилось - порвите ваше заявление и спустите ее в воду вместе с вашими мыслями об этом ", - цитирует Кличко-младшего" Klitschko-brothers.com ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко официально получил следующего соперника

В своем последнем поединке на профессиональном уровне Владимир Кличко проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. Бой состоялся в апреле 2017 года.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Порвите ваше заявление и спустите ее в воду" - Кличко жестко обратился к президенту Федерации бокса Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
сентября

В Киеве издали приказ относительно евреев

Самое читаемое
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 14832
Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар
Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар Просмотров: 14238
Нардеп Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель
Нардеп Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель Просмотров: 13944
Назвали курс доллара на конец года
Назвали курс доллара на конец года Просмотров: 13491
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
12
 Просмотров: 12665
Спорт
Девушка Зинченко подорвала сеть откровенным фото в черном белье
Девушка Зинченко подорвала сеть откровенным фото в черном белье Просмотров: 108
Пьяный судья не удержался на ногах во время футбольного матча в Чехии
Пьяный судья не удержался на ногах во время футбольного матча в Чехии
 Просмотров: 261
Итальянский тренер хочет найти работу в России
Итальянский тренер хочет найти работу в России Просмотров: 108
"В" Динамо "отсутствует" мозг "- Сабо
"В" Динамо "отсутствует" мозг "- Сабо Просмотров: 117
Абрамович готов выделить бешеную сумму на скандального форварда для "Челси"
Абрамович готов выделить бешеную сумму на скандального форварда для "Челси" Просмотров: 405
Больше всего комментируют
6
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
5
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
4
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
3
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Голосов: 570
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua