Португалия дозаявила бывшего игрока "Барселоны" на матч против Украины

олузащитник "Эвертона" Андре Гомеш должна усилить сборную Португалии в матче против Украины. Фото: официальный сайт "Барселоны".

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дозаявил полузащитника "Эвертона" Андре Гомеша, сообщает "Футбол 24".

Вызов резервного игрока связан с травмой хавбека "Бетиса" Уильяма Карвалью. Врачи диагностировали у 27-летнего футболиста мышечный дискомфорт.

Андре Гомеш перебрался в "Эвертон" из "Барселоны" в 2018-м на правах аренды, а летом "ириски" выкупили игрока. До этого стал одним из героев Евро-2016.

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Сборная Украины встретится с португальцами в рамках отбора к Евро-2020. Матч состоится 14 октября, начало - в 21:45.