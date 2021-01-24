Порье сенсационно нокаутировал Макгрегора

Конор МакГрегор потерпел 5-е поражение в карьере. Фото: YouTube / UFC

В Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов, американец Дастин Порье победил ирландца Конора Макгрегора в поединке смешанных единоборств UFC 257.

Первый раунд прошел с преимуществом Макгрегора. Конор нанес больше акцентированных ударов - 23 против 15, несколько раз хорошо попал в голову оппонента.

Во втором раунде ирландец снова попытался вести бой, но Порье отвечал опасными ударами. Американец выдал серию тяжелых ударов в голову, отправив оппонента на пол, в результате чего рефери пришлось остановить бой.

Порье одержал вторую победу подряд и взял реванш у Макгрегора за поражение в 2014 году.

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Конор Макгрегор впервые в карьере был отправлен в нокаут. Для Конора сегодняшнее поражение стало 5-й в карьере и первым с 2018 года, когда ирландец проиграл Хабибу Нурмагомедова.