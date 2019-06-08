Поражение от Украины стало самым большим в истории Сербии

Роман Яремчук забил дебютный мяч за сборную

Сербия обновила свой антирекорд по самому крупному поражению, проиграв Украине 0:5 в отборе к Евро-2020.

Как независимая республика, Сербия ни разу с 2006-го года не проигрывала с разницей более трех голов: 0:3 от Италии и Бельгии, 1:4 от Чехии. Об этом пишет "Трибуна"

На Кубке мира-2006 Аргентине проиграла еще объединенная команда Сербии и Черногории (0:6).

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После трет туров сборная Украины лидирует в своей отборочной группе. У нас – 7 очков. В Люксембурга, который идет вторым, – 4.