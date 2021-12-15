Понравился длинный рубль – легенда сборной Украины подпишет новый контракт с московским клубом

Бывший игрок оружия Украины 42-летний Андрей Воронин продлит контракт с "Динамо" Москва.

Ассистент главного тренера московской команды получит новое соглашение к лету 2024 года. Действующий контракт действует до конца сезона.

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"История с будущим Воронина в "Динамо" решена. Клуб заинтересован в нем и соглашение будет заключено до конца года.

Главный тренер команды Сандро Шварц также выступил за продление контракта с Ворониным", – сообщило "РБК".

Андрей Воронин работает в "Динамо" помощником тренера Сандро Шварца. Они вместе в качестве игроков выступали за "Кельн". В текущем сезоне динамовцы занимают второе место в РПЛ.

В Европе Воронин играл за "Генту", "Боруссию", Гладбах, "Кельн", английский "Ливерпуль". Завершив карьеру, играл в составе "Динамо" Москва. В составе сборной Украины провел 74 матча и забил восемь голов. Участвовал в Кубке мира-2006 и Евро-2012.