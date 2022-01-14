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пятница, 14 января 2022 14:53

Помощь Шевченко от Моуриньо. "Дженоа" усилился защитником "Ромы"

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Помощь Шевченко от Моуриньо. &quot;Дженоа&quot; усилился защитником &quot;Ромы&quot;
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Аутсайдер Серии А "Дженоа" объявил о переходе защитника "Ромы" Риккардо Калафьори.

Защитник будет выступать в Генуе на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт "грифонов".

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Основная его позиция – левый фланг обороны, однако Калафьори также может сыграть в центре защиты и слева в полузащите.

В текущем сезоне Риккардо провел девять матчей за "волков" во всех соревнованиях, в которых записал в свой актив два ассиста.

В последнем матче "Дженоа" проиграл "Милану" - 1:3 и выбыл из Кубка Италии.

Свою следующую игру "грифоны" проведут 17 января против "Фиорентины" в гостях.

Андрей Шевченко возглавляет "Дженоа" с 8 ноября. По сообщению СМИ, украинский наставник может потерять работу из-за неудовлетворительных результатов команды.

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14
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