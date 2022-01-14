Был близок к настоящей сенсации. Шевченко дал бой бывшему клубу

Андрей Шевченко накануне гостил на "Сан-Сиро". Фото: Gettyimages.com

"Дженоа" Андрея Шевченко дал достойный бой "Милану" в поединке 1/8 финала Кубка Италии по футболу.

На 17-й минуте Лео Эстигор вывел команду украинского специалиста вперед.

Счет 0:1 держался до 74-й минуты, когда Оливье Жиру восстановил паритет на табло.

Поединок перешел в овертайм, где у подопечных Шевченко сил уже не хватило. "Милан" забил дважды, победил 3:1 и вышел в четвертьфинал Кубка Италии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко поставил на оборону. Почему "Дженоа" хочет уволить экс-тренера сборной Украины

Еще одним четвертьфиналистом стала "Фиорентина", которая в боевом матче одолела на выезде "Наполи" со счетом 5:2.

Для Андрея Шевченко этот матч был особенным, ведь в "Милане" прошли его лучшие годы в карьере игрока. Но очередное поражение может привести к увольнению экс-тренера сборной Украины из "Дженоа".