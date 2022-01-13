Шевченко поставил на оборону. Почему "Дженоа" хочет уволить экс-тренера сборной Украины

Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

Бывший тренер сборной Украины 45-летний Андрей Шевченко находится в шаге от отставки в "Дженоа". Украинский наставник в Италии имеет в своем активе только одну кубковую победу, три ничьих и шесть поражений в Серии А. Команда не имеет ни игры, ни результата.

Шевченко строит игру команды от обороны. Первыми двумя трансферами украинского тренера были защитники. Главной задачей для "Дженоа" является закрыть сильные стороны соперника. Это позволило сдержать "Аталанту" и набрать очки в матче с "Сассуоло". Соперник упирается в количественную оборону "грифонов" и не может ее преодолеть.

Ничья с "Аталантой" приятный результат для команды, но без побед "Дженоа" не уйдет от вылета. Здесь нужно забивать голы. Пока команда Шевченко забила только четыре мяча. Оборона может приносить ничьи в наилучших вариантах. Нужно забивать, создавать моменты, чтобы одерживать победы. У "Дженоа" с этим проблемы.

Шевченко не хватает ассистента по сборной Украины Малдеры

Итальянский футбол уже отходит от тенденции "катеначчо", когда команды славились своей обороной. Итальянцы хотят зрелища. Не зря национальная команда победила на Евро-2020/21, играя именно с позиции силы. Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби сделал из скромного "Сассуоло" атакующую команду и был на слуху. Это помогло ему получить хороший личный контакт в Украине. Ставка Шевченко в защиту, не выглядит спасительной для сохранения прописки в Серии А и развития команды для будущего.

Проблемы "Дженоа" доказывают, что работа в сборной и клубе – это совершенно разные задачи. Методы работы с национальной командой просто не действенны на уровне клуба. У сборной игроки имеют короткие отрезки работы. Тренер должен быть мотиватором, психологом. В клубе нужно работать каждый день, выстраивать отношения, работать над тактикой, физической подготовкой и другими аспектами. Шевченко пока к этому не готов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко

В составе "грифонов" хватает возрастных, опытных игроков. Менять, учить их уже не реально. Нужно использовать их сильнейшие свойства. Похоже, что у Шевченко нет поддержки в раздевалке от лидеров. Команда не готова сражаться за своего тренера.

Весомой утратой стало отсутствие Андреа Малдеры. Помощник Шевченко в сборной Украины не захотел работать у "Дженоа". Сразу начали видны все недостатки Шевченко-тренера в тактической подготовке, построении игры, изучению соперников. Имеющиеся ассистенты Андреа Адзолин и Мауро Тассотти явно не справляются со своими обязанностями. Андрею Николаевичу следует задуматься над усилением тренерского штаба.

"Дженоа" подписывает игроков без опыта выступлений в Серии А

"Дженоа" уже подписал трех новых игроков - защитника "Янг Бойз" Сильвана Хефти, защитника "Брайтона" Лео Эстигора и форварда австрийского "Штурма" Келвина Эбоа. Все они молодые игроки без опыта выступлений в Серии А. Каждому нужно время на адаптацию к жизни в Италии и местного футбола. Они не способны сделать "Дженоа" сильнее уже сейчас. Очки нужно добывать, чтобы не вылететь в Серию Б. Здесь камень в город генеральному менеджеру Йоханнесу Шторсу, подбирающему игроков на перспективу, хотя усиление нужно сейчас.

Руководители клуба увидели, что у Шевченко не выходит. Команда лишается веры в себя. Не хотят запускать эту проблему в безвозвратное состояние. Состав команды не выглядит так безнадежно, чтобы не набирать очки. Если у "Дженоа" ничего не будет меняться в плане результата и смогут найти сильнейшего тренера, отставка Шевченко перспектива ближайшего времени.

13 января "Дженоа" проведет кубковый матч против "Милана". Начало матча в 22:00. В турнирной таблице команда Андрея Шевченко занимает 19 место и находится в зоне вылета. Следующим соперником "грифонов" в Серии А будет "Фиорентина". Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Предыдущим местом наставника была сборная Украины, где он работал пять лет и смог вывести национальную команду в 1/4 финала Евро.