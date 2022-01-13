Шевченко поставил на оборону. Почему "Дженоа" хочет уволить экс-тренера сборной Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4158
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
2 Просмотров: 954
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2529
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3420
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 891
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1701
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 720
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 3024
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 675
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 32166
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Выиграли на последних секундах матча. Определили победителя Суперкубка Италии
Выиграли на последних секундах матча. Определили победителя Суперкубка Италии
Стоил €50 млн. Как играет потенциальный новичок "Шахтера"
Стоил €50 млн. Как играет потенциальный новичок "Шахтера"
Снова остаются без трофея. Кризис "Барселоны" продолжается
Снова остаются без трофея. Кризис "Барселоны" продолжается
Очередной бразилец. "Шахтер" хочет усилить оборону
Очередной бразилец. "Шахтер" хочет усилить оборону
"Ман Юнайтед" без Роналду одержал скандальную победу
"Ман Юнайтед" без Роналду одержал скандальную победу
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 702
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Просмотров: 567
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 360
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4977
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 января 2022
Просмотров: 144
Точка опори
Трапляються родини, яких смерть обходить до пори до часу. Вони ніби тримаються на комусь одному, немов на точці опори. І варто їй упасти, як похорони ...
четверг, 13 января 2022 21:01

Шевченко поставил на оборону. Почему "Дженоа" хочет уволить экс-тренера сборной Украины

  Комментировать
Шевченко поставил на оборону. Почему &quot;Дженоа&quot; хочет уволить экс-тренера сборной Украины
Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

Бывший тренер сборной Украины 45-летний Андрей Шевченко находится в шаге от отставки в "Дженоа". Украинский наставник в Италии имеет в своем активе только одну кубковую победу, три ничьих и шесть поражений в Серии А. Команда не имеет ни игры, ни результата.

Шевченко строит игру команды от обороны. Первыми двумя трансферами украинского тренера были защитники. Главной задачей для "Дженоа" является закрыть сильные стороны соперника. Это позволило сдержать "Аталанту" и набрать очки в матче с "Сассуоло". Соперник упирается в количественную оборону "грифонов" и не может ее преодолеть.

Ничья с "Аталантой" приятный результат для команды, но без побед "Дженоа" не уйдет от вылета. Здесь нужно забивать голы. Пока команда Шевченко забила только четыре мяча. Оборона может приносить ничьи в наилучших вариантах. Нужно забивать, создавать моменты, чтобы одерживать победы. У "Дженоа" с этим проблемы.

Шевченко не хватает ассистента по сборной Украины Малдеры

Итальянский футбол уже отходит от тенденции "катеначчо", когда команды славились своей обороной. Итальянцы хотят зрелища. Не зря национальная команда победила на Евро-2020/21, играя именно с позиции силы. Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби сделал из скромного "Сассуоло" атакующую команду и был на слуху. Это помогло ему получить хороший личный контакт в Украине. Ставка Шевченко в защиту, не выглядит спасительной для сохранения прописки в Серии А и развития команды для будущего.

Проблемы "Дженоа" доказывают, что работа в сборной и клубе – это совершенно разные задачи. Методы работы с национальной командой просто не действенны на уровне клуба. У сборной игроки имеют короткие отрезки работы. Тренер должен быть мотиватором, психологом. В клубе нужно работать каждый день, выстраивать отношения, работать над тактикой, физической подготовкой и другими аспектами. Шевченко пока к этому не готов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко

В составе "грифонов" хватает возрастных, опытных игроков. Менять, учить их уже не реально. Нужно использовать их сильнейшие свойства. Похоже, что у Шевченко нет поддержки в раздевалке от лидеров. Команда не готова сражаться за своего тренера.

Весомой утратой стало отсутствие Андреа Малдеры. Помощник Шевченко в сборной Украины не захотел работать у "Дженоа". Сразу начали видны все недостатки Шевченко-тренера в тактической подготовке, построении игры, изучению соперников. Имеющиеся ассистенты Андреа Адзолин и Мауро Тассотти явно не справляются со своими обязанностями. Андрею Николаевичу следует задуматься над усилением тренерского штаба.

"Дженоа" подписывает игроков без опыта выступлений в Серии А

"Дженоа" уже подписал трех новых игроков - защитника "Янг Бойз" Сильвана Хефти, защитника "Брайтона" Лео Эстигора и форварда австрийского "Штурма" Келвина Эбоа. Все они молодые игроки без опыта выступлений в Серии А. Каждому нужно время на адаптацию к жизни в Италии и местного футбола. Они не способны сделать "Дженоа" сильнее уже сейчас. Очки нужно добывать, чтобы не вылететь в Серию Б. Здесь камень в город генеральному менеджеру Йоханнесу Шторсу, подбирающему игроков на перспективу, хотя усиление нужно сейчас.

Руководители клуба увидели, что у Шевченко не выходит. Команда лишается веры в себя. Не хотят запускать эту проблему в безвозвратное состояние. Состав команды не выглядит так безнадежно, чтобы не набирать очки. Если у "Дженоа" ничего не будет меняться в плане результата и смогут найти сильнейшего тренера, отставка Шевченко перспектива ближайшего времени.

13 января "Дженоа" проведет кубковый матч против "Милана". Начало матча в 22:00.

В турнирной таблице команда Андрея Шевченко занимает 19 место и находится в зоне вылета. Следующим соперником "грифонов" в Серии А будет "Фиорентина".

Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Предыдущим местом наставника была сборная Украины, где он работал пять лет и смог вывести национальную команду в 1/4 финала Евро.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко поставил на оборону. Почему "Дженоа" хочет уволить экс-тренера сборной Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Военные начали стрелять в невооруженных литовцев

Самое читаемое
&quot;Бл*дь, овца тупая&quot; - на отдыхе в Карпатах произошел &quot;замес&quot; туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
 2 Просмотров: 27298
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко Просмотров: 11691
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
4
 Просмотров: 8208
Получали деньги на карту? Налоговая сравнит ваши доходы с расходами
Получали деньги на карту? Налоговая сравнит ваши доходы с расходами Просмотров: 7407
Ему было всего 23: на Донбассе погиб Илья Супрун
Ему было всего 23: на Донбассе погиб Илья Супрун
3
 Просмотров: 6165
Спорт
Украина с поражения начала выступление на чемпионате Европы по гандболу
Украина с поражения начала выступление на чемпионате Европы по гандболу Просмотров: 72
"Шахтер" назвал соперников на первом сборе
"Шахтер" назвал соперников на первом сборе Просмотров: 63
"Днепр-1" официально подписал бывшего форварда "Реала"
"Днепр-1" официально подписал бывшего форварда "Реала" Просмотров: 486
Стаховский объявил о завершении карьеры
Стаховский объявил о завершении карьеры Просмотров: 135
Пидручный не дотянул до медали на Кубке мира по биатлону
Пидручный не дотянул до медали на Кубке мира по биатлону Просмотров: 144
Больше всего комментируют
8
Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"
5
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги"
2
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
2
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
2
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
Голосов: 319
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть