Помог трёхочковый на последних секундах. "Прометей" одержал победу в Лиге чемпионов

"Прометей" вырвал победу в конце игры. Фото: Сhampionsleague.basketball

Чемпион Украины "Прометей" победил испанскую "Уникаху" в матче второго раунда баскетбольной Лиги чемпионов - 70:69

Команда из Каменского выиграла три стартовых четверти и перед заключительным отрезком матча побеждала с разницей в восемь очков, сообщает Sportarena.com.

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Четвертую четверть "Прометей" провел неудачно, но удержал преимущество одно очко. Помог трёхочковый на последних секундах игры.

Самыми результативными игроками в составе "Прометея" стали Крис Доу и Д'Анжело Харрисон, набравшие по 19 очков.

Команда Ронена Гинзбурга одержала первую победу в раунде 16 Лиги чемпионов. "Прометей" занимает третье место в группе K, но "Клуж" и "Уникаха" провели на два матча больше. В следующем матче турнира "Прометей" сыграет с бельгийским "Остендом" на выезде. Игра состоится в четверг, 10 февраля.