Поляк стал самым юным игроком Евро

Козловский не отметился результативными действиями. Фото: instagram. com\ kozlovski

Полузащитник "Погони" из Щецина и сборной Польши Каспер Козловски вышел на поле в матче второго тура группового этапа Евро-2020 со сборной Испании и установил рекорд турнира.

Козловски заменил Матеуша Клиха и стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. Он вышел на поле крупного турнира в возрасте 17 лет и 246 дней. Каспер побил рекорд, который был установлен шесть дней назад, когда на поле в матче Англия — Хорватия вышел английский хавбек Джуд Беллингем (17 лет 349 дней).

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В группе Е, помимо испанцев и поляков, выступают национальные команды Швеции и Словакии. Последний бур в группе будет сыгран 22 июня. Испания встретится со Словакией, а Польша – со Швецией.