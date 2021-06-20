Поляк стал самым юным игроком Евро

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 567
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1179
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 1845
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 2736
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 189
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 900
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 855
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1386
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 801
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Джокович показал сына теннисиста
Джокович показал сына теннисиста
Германия разбила Португалию – 4:2
Германия разбила Португалию – 4:2
Венгрия сыграла вничью с чемпионами мира
Венгрия сыграла вничью с чемпионами мира
Украина одержале первую победу на Кубке мира
Украина одержале первую победу на Кубке мира
Легендарный клуб НХЛ стал ближе к финалу Кубка Стэнли
Легендарный клуб НХЛ стал ближе к финалу Кубка Стэнли
Интервью
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 567
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 639
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 729
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1386
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 756
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
1 Просмотров: 252
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
воскресенье, 20 июня 2021 11:08

Поляк стал самым юным игроком Евро

  Комментировать
Поляк стал самым юным игроком Евро
Козловский не отметился результативными действиями. Фото: instagram. com\ kozlovski

Полузащитник "Погони" из Щецина и сборной Польши Каспер Козловски вышел на поле в матче второго тура группового этапа Евро-2020 со сборной Испании и установил рекорд турнира.

Козловски заменил Матеуша Клиха и стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. Он вышел на поле крупного турнира в возрасте 17 лет и 246 дней. Каспер побил рекорд, который был установлен шесть дней назад, когда на поле в матче Англия — Хорватия вышел английский хавбек Джуд Беллингем (17 лет 349 дней).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испания не смогла обыграть Польшу

В группе Е, помимо испанцев и поляков, выступают национальные команды Швеции и Словакии. Последний бур в группе будет сыгран 22 июня. Испания встретится со Словакией, а Польша – со Швецией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поляк стал самым юным игроком Евро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

Акула-убийца привнесла новую бизнес модель

Установили секретную линию между двумя государствами

Самое читаемое
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
18
 Просмотров: 5103
Гороскоп на выходные: в чьи двери постучат богатство и любовь
Гороскоп на выходные: в чьи двери постучат богатство и любовь
 Просмотров: 5085
Ким Кардашьян, Деми Роуз и Кайли Дженнер: в каких выгодных ракурсах фотографируются звезды в бикини
Ким Кардашьян, Деми Роуз и Кайли Дженнер: в каких выгодных ракурсах фотографируются звезды в бикини
11
 Просмотров: 4950
&quot;Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер&quot;
"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"
 2 Просмотров: 4500
Финалистка &quot;Холостяка&quot; в белье, прелести Морозюк и эротическое изгибы диджея - чем щеголяли звезды на этой неделе
Финалистка "Холостяка" в белье, прелести Морозюк и эротическое изгибы диджея - чем щеголяли звезды на этой неделе
10
 Просмотров: 4293
Спорт
Австрия боится повторить с Украиной результат своего самого позорного матча
Австрия боится повторить с Украиной результат своего самого позорного матча Просмотров: 594
"Барселона" объявила о подписании Депая
"Барселона" объявила о подписании Депая Просмотров: 126
Джокович показал сына теннисиста
Джокович показал сына теннисиста
 Просмотров: 207
Испания не смогла обыграть Польшу
Испания не смогла обыграть Польшу
 Просмотров: 612
Германия разбила Португалию – 4:2
Германия разбила Португалию – 4:2
 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
29
"В случае проигрыша следующих выборов нынешняя власть может оказаться за решеткой", – Александр Данилюк
13
Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок
6
Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу - СМИ
4
СНБО взялся за разработчиков вируса Petya
4
После каденции Зеленского надо иметь предохранители - Разумков
Голосов: 513
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть