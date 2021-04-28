Польский арбитр демонтировал российский флаг на глазах у болельщиков

Табличку с флагом снимали во время трансляции.Фото: Скриншот трансляции

В Польше во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам, в котором принимают участие представительница России Тамара Тансыккужина и Наталья Садовска из Польши, судья соревнований увидел на соревновательном столе российский флаг и убрал его.

"Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то, что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тансиккужина, но мне необходимо было это сделать", сообщает "Телеграф"

"Польская сторона не сделала ничего плохого. Более того, мы сделали больше, чем должны. FMJD (Всемирная организация шашек) проигнорировала принятые в декабре решение Спортивного арбитражного суда о запрете использования российской символики на соревнованиях. И если мы немедленно ничего не изменим, FMJD будет исключена из ВАДА (Всемирного антидопингового агентства)", - заявил экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий.

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Тансыккужина уступает после четырех раундов Садовской в битве за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 очка. На данный момент Садовска ведет в матче со счетом 32:16. Завершится противостояние 3 мая.