"Полный провал в плане "физики": реакция СМИ на позорное поражение сборной Украины на Евро

Александр Зиненко провалил матч против Австрии. Фото: Gettyimages.com

В матче третьего тура Евро-2020/21 сборная Украины минимально проиграла Австрии - 0:1.

Судьбу поединка решил угловой в середине первого тайма.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ на поражение команды Андрея Шевченко.

Высокий прессинг австрийцев стал ключевым в матче, пишет "Футбол 24".

"Без серьезной ротации Виталий Миколенко, Илля Забарный и Александр Зинченко просто не выдержали физически. Руслана Малиновского хватило только на тайм. Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко уже не тянули осуществлять столько рывков, как в предыдущих поединках. А мы вышли играть в свою структуру против грандов – короткие пасики, игра по счету, низкий блок. Самое смешное, что благодаря бесплодному уровню игроков Австрии мы могли достичь вымученной ничьей. Все, что у них есть: высокий прессинг уровня топ, опыт атлетической игры в Бундеслиге, неплохая тренерская организация и очень крутой защитник-плеймейкер Давид Алаба – безусловный игрок матча. Просто у нас было еще меньше, а о вожаке на поле могли только помечтать.

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Обозреватель "Трибуны" Дмитрий Литвинов отмечает плохую физическую форму украинский.

"Украина категорически провалилась в плане "физики". Об этом сразу после игры открыто заявил и Шевченко. Австрия, особенно до перерыва, выглядела просто командой, играющей на другой скорости. Едва ли не самой, но достаточной, чтобы украинцы просто не успевали за соперником.

После перерыва это стало не так заметно, австрийцы были не прочь отдать владения сопернику, но "желто-синим" это не помогло".

Сборная Украины создала только два момента у ворот соперника

Шевченко доджен объяснить причины провала сборной, пишет Ua-football.

"Сейчас хочется немного остыть. Пока просто нужно признать провал нашей сборной. Футболисты должны поблагодарить болельщиков, которые весь матч поддерживали команду. Они были лучшими. Хочется услышать Андрея Шевченко, поскольку после подобного же тренер - главный виновник события. У нас есть шанс выйти в 1/8 финала, но стоит также ответить на вопрос: а что мы там будем делать? "

Матч против Австрии была похожа на второй тайм игры против Северной Македонии, пишет "Футбум".

"Первое и, похоже, коллективное впечатление - второй тайм с северной Македонией то затянулся. И если с командой Игоря Ангеловски моменты все же появлялись, с поправкой на уровень, то с австрийцами ... Николай Шапаренко в дальний угол стукнул, и закруглились. один удар в "рамку", в который Лайнер позже с барского плеча добавил срезки в ворота собственных ворот. Чтобы Даниелю Бахманну совсем уж скучно после перерыва не было ".

Нидерланды выиграли нашу группу. Команда Франка де Бура набрала девять очков. Австрия с двумя победами стала второй. Украина получила только одну победу и занимает третье место. Северная Македония очков так и не набрала. Теперь судьба сборной Украины зависит от других команда. Национальной команде нужно попасть в четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах.