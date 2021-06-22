"Полный провал в плане "физики": реакция СМИ на позорное поражение сборной Украины на Евро

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 774
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1422
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2358
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3114
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 981
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 891
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1485
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Как Буффон вернулся в "Парму"
Как Буффон вернулся в "Парму"
Почему сборная Украины провалила матч против Австрии
Почему сборная Украины провалила матч против Австрии
Как сборная Украины готовится к матчу против Австрии
Как сборная Украины готовится к матчу против Австрии
Украина и Австрия обменялись победами
Украина и Австрия обменялись победами
Италия не захотела уничтожать Уэльс
Италия не захотела уничтожать Уэльс
Интервью
1/5
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 171
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 774
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 738
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 882
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1485
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
21 июня 2021
Просмотров: 342
Надія на Bellingcat
– Упевнився, що зробив правильний вибір, коли проголосував за Зеленського. Оце єдина радість від плівок, – каже Сергій. Продивився ...
вторник, 22 июня 2021 07:37

"Полный провал в плане "физики": реакция СМИ на позорное поражение сборной Украины на Евро

  Комментировать
&quot;Полный провал в плане &quot;физики&quot;: реакция СМИ на позорное поражение сборной Украины на Евро
Александр Зиненко провалил матч против Австрии. Фото: Gettyimages.com

В матче третьего тура Евро-2020/21 сборная Украины минимально проиграла Австрии - 0:1.

Судьбу поединка решил угловой в середине первого тайма.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ на поражение команды Андрея Шевченко.

Высокий прессинг австрийцев стал ключевым в матче, пишет "Футбол 24".

"Без серьезной ротации Виталий Миколенко, Илля Забарный и Александр Зинченко просто не выдержали физически. Руслана Малиновского хватило только на тайм. Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко уже не тянули осуществлять столько рывков, как в предыдущих поединках. А мы вышли играть в свою структуру против грандов – короткие пасики, игра по счету, низкий блок. Самое смешное, что благодаря бесплодному уровню игроков Австрии мы могли достичь вымученной ничьей. Все, что у них есть: высокий прессинг уровня топ, опыт атлетической игры в Бундеслиге, неплохая тренерская организация и очень крутой защитник-плеймейкер Давид Алаба – безусловный игрок матча. Просто у нас было еще меньше, а о вожаке на поле могли только помечтать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мертвые пчелы не гудят": реакция соцсетей на поражение сборной Украины от Австрии

Обозреватель "Трибуны" Дмитрий Литвинов отмечает плохую физическую форму украинский.

"Украина категорически провалилась в плане "физики". Об этом сразу после игры открыто заявил и Шевченко. Австрия, особенно до перерыва, выглядела просто командой, играющей на другой скорости. Едва ли не самой, но достаточной, чтобы украинцы просто не успевали за соперником.

После перерыва это стало не так заметно, австрийцы были не прочь отдать владения сопернику, но "желто-синим" это не помогло".

Сборная Украины создала только два момента у ворот соперника

Шевченко доджен объяснить причины провала сборной, пишет Ua-football.

"Сейчас хочется немного остыть. Пока просто нужно признать провал нашей сборной. Футболисты должны поблагодарить болельщиков, которые весь матч поддерживали команду. Они были лучшими. Хочется услышать Андрея Шевченко, поскольку после подобного же тренер - главный виновник события. У нас есть шанс выйти в 1/8 финала, но стоит также ответить на вопрос: а что мы там будем делать? "

Матч против Австрии была похожа на второй тайм игры против Северной Македонии, пишет "Футбум".

"Первое и, похоже, коллективное впечатление - второй тайм с северной Македонией то затянулся. И если с командой Игоря Ангеловски моменты все же появлялись, с поправкой на уровень, то с австрийцами ... Николай Шапаренко в дальний угол стукнул, и закруглились. один удар в "рамку", в который Лайнер позже с барского плеча добавил срезки в ворота собственных ворот. Чтобы Даниелю Бахманну совсем уж скучно после перерыва не было ".

Нидерланды выиграли нашу группу. Команда Франка де Бура набрала девять очков. Австрия с двумя победами стала второй. Украина получила только одну победу и занимает третье место. Северная Македония очков так и не набрала.

Теперь судьба сборной Украины зависит от других команда. Национальной команде нужно попасть в четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Полный провал в плане "физики": реакция СМИ на позорное поражение сборной Украины на Евро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июня

Ветерана АТО зарезали в центре Киева

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 23536
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 10918
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 9441
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 7272
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
 Просмотров: 5310
Спорт
"Мертвые пчелы не гудят": реакция соцсетей на поражение сборной Украины от Австрии
"Мертвые пчелы не гудят": реакция соцсетей на поражение сборной Украины от Австрии
 Просмотров: 333
Как Буффон вернулся в "Парму"
Как Буффон вернулся в "Парму"
 Просмотров: 72
Россия заняла последнее место в группе
Россия заняла последнее место в группе
 Просмотров: 738
Почему сборная Украины провалила матч против Австрии
Почему сборная Украины провалила матч против Австрии
 Просмотров: 1377
Физическая форма не позволила сыграть лучше – Шевченко
Физическая форма не позволила сыграть лучше – Шевченко Просмотров: 549
Больше всего комментируют
12
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
1
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги
1
В аварии сгорело два танка
1
Мэр Мариуполя хочет установить над городом "Железный купол" за деньги США
Голосов: 631
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть