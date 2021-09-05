Показали закулисье матча Украина - Франция

Сборная Украины в матче пятого тура отбора к Кубку мира сыграла вничью с Францией - 1:1.
Ничейный результат позволил команде Александра Петракова продолжить борьбу за вторую позицию в группе и шанс поехать в Катар.
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Болельщики активно пришли на НСК "Олимпийский" поддержать национальную команду и верили в положительный результат.
В турнирной таблице отбора к Кубку мира Украина делят 2-3 место с Финляндией, правда, финны имеют две игры меньше.
8 сентября команда Петракова сыграет товарищеский матч против Чехии.
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