Показали, как Шевченко проиграл Моуриньо

"Дженоа" провалилась в конце матча. Фото: "Рома"

Дубль 18-летнего ганского нападающего "Ромы" Афены-Гьяна принес победу (0:2) Волкам над "Дженоа" в 13 туре Серии А.

Хозяева, во главе которых дебютировал Андрей Шевченко, держались до 82-й минуты, но все перевернул с ног на голову юный нападающий, вышедший на замену на 74-й минуте.

Второй гол Гьяна на 4-й добавленной минуте – настоящий шедевр.

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Шевченко возглавил "Дженоа" в начале ноября, игра с "Ромой" стала дебютной во главе Грифонов и в качестве клубного тренера для Шевченко.