Показали, как Роналду спас матч для Манчестер Юнайтед

Роналду снова спас МЮ. Фото: Reuters

2 ноября состоялись первые матчи второго круга группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук провел 64 минуты в составе "Бенфики" в матче против "Баварии", но отличиться результативной игрой не сумел.

Еще один украинец Руслан Малиновский в матче против "Манчестер Юнайтед" остался в запасе "Аталанты".

"Бавария" и "Ювентус" стали первыми командами, гарантировавшими себе выход в плей-офф.

Результаты матчей

Группа Е

"Динамо" Киев – "Барселона" – 0:1

Гол: Фати 70

"Бавария" – "Бенфика" – 5:2

Голы: Левандовский, 26, 61, 84, Гнабри, 32, Сане, 49 – Морато, 38, Нуньес, 74



Положение команд: "Бавария" – 12 очков, "Барселона" – 6, "Бенфика" – 4, "Динамо" – 1

Группа G

"Вольфсбург" – "Зальцбург" – 2:1

Голы: Баку, 3, Нмеча, 60 – Вебер, 30

"Севилья" - "Лилль" - 1:2

Голы: Окампос, 15 – Дэвид, 43 (с пенальти), Икони, 51



Положение команд: "Зальцбург" – 7 очков, "Лилль" – 5, "Вольфсбург" – 5, "Севилья" – 3

Группа F

"Вильярреал" - "Янг Бойз" - 2:0

Голы: Капу, 36, Груневелд, 89

"Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2

Голы: Иличич, 12, Сапата, 56 - Роналду, 45+1, 90+1



Положение команд: "МЮ" – 7 очков, "Вильярреал" – 7, "Аталанта" – 5, "Янг Бойз" – 3

Группа Н

"Мальме" - "Челси" - 0:1

Гол: Зиеш, 56

"Ювентус" – "Зенит" – 4:2

Голы: Дибала, 11, 58 (с пенальти), Кьеза, 73, Мората, 82 - Бонуччи, 26, Азмун, 90+2

Положение команд: "Ювентус" – 12 очков, "Челси" – 9, "Зенит" – 3, "Мальме" – 0

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" не готово к Лиге чемпионов

Прошлогоднюю Лигу чемпионов выиграл "Челси". В финале лондонцы одолели "Манчестер Сити" со счетом – 1:0.