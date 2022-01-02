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понедельник, 03 января 2022 07:11

Показали, как кубинский супертяж выиграл почти проигранный бой

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Показали, как кубинский супертяж выиграл почти проигранный бой
Ортис надеялся на лаки-панч. Фото: 3Kings Boxing WorldWide

В ночь на воскресенье, 2 января, в Голливуде (штат Флорида, США) прошел вечер бокса, главным боем которого стало противостояние тяжеловесов – кубинца Луиса Ортиса (33 победы, 28 из них – нокаутом, 2 поражения, 2 ничьи) и американца Чарльза Мартина. (28 побед, 25 из них – нокаутом, 3 поражения, 1 ничья). На кону стоял статус официального претендента на титул IBF, которым владеет украинец Александр Усик.

Дважды по ходу поединка, посетившего абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, 42-летний кубинец побывал в нокдауне. Но опытный боксер по кличке Кинг-Конг выстоял, а в шестом раунде сильным ударом встряхнул на семь лет младшего соперника и рефери остановил бой, присудив Луису победу техническим нокаутом.

На момент остановки поединка в записках у трех судей лидировал Мартин. Но недаром супертяжелый дивизион считается одним из самых непредсказуемых, где один удар может решить результат неудачно складывающегося для боксера боя.

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Ранее сообщалось, что украинец Виктор Вихрист дважды побывал в нокдауне, но одержал 9-ю победу подряд в карьере.

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