Показали, как "Барселона" упустила преимущество в три мяча

Барселона упустила победу. Фото: mundodeportivo. com

На стадионе "Балаидос" в Виго в рамках 13-го тура испанской Примеры "Сельта" принимала недавнего соперника киевского "Динамо" в группе Лиги чемпионов "Барселону". Команды сыграли вничью — 3:3.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился нападающий "Барселоны" Ансу Фати, ему ассистировал Альба. На 18-й минуте гол забил полузащитник Серхио Бускетс, ему ассистировал Нико Гонсалес.

На 34-й минуте игры форвард Мемфис Депай с передачи Жорди Альбы нанёс результативный удар.

На 52-й минуте нападающий хозяев Яго Аспас забил гол в ворота "Барселоны". На 74-й минуте игрок "Сельты" Нолито сократил отставание своей команды в счёте до минимального.

В добавленное ко второму тайму время Аспас сравнял счёт, голевую передачу отдал Хавьер Галан.

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"Барселона" набрала 17 очков в 12 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. "Сельта" (12) — на 14-м месте. Лидером соревнований является "Реал Сосьедад", набравший 25 очков в 12 встречах. Действующий чемпион Испании — мадридский "Атлетико".