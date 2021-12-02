Поидручный пришел 23-м - украинцы остались без медалей в спринте на Кубке мира по биатлону

Дмитрий Пидручный является лидером сборной Украины по биатлону. Фото: biathlon.com.ua

В шведском Эстерсунде завершилась мужская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

Лучшим в составе сборной Украины стал Дмитрий Пидручный, который с одним промахом в пассиве стал 23-м.

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Артем Дудченко занял 44 место, остальные не квалифицировались к гонке преследования.

Выигравший спринт швед Себастьян Самуэльссон, компанию ему на пьедестале уважения составили французы Эмильен Жаклен и Кантен Фийон Майе.

4 декабря женщины побегут по гонке преследования. В этот день у мужчин будет эстафета.