Поедет за длинным рублем - игрок сборной Украины подписал контракт с московским клубом

Марк Мампси проводит второй сезон в УПЛ. Фото: ФК "Мариуполь"

Защитник юношеской сборной Украины и "Шахтера" 18-летний Марк Мампаси станет игроком московского "Локомотива".

Мампаси прошел медосмотр для нового клуба и подписал предварительный контракт, сообщает Мeta Ratings.

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Украинец несколько недель назад побывал в Москве и прошел медосмотр в российском клубе. После вердикта врачей игрок поставил подпись под соглашением с "железнодорожниками". Защитник доиграет осеннюю часть сезона в "Мариуполе" (выступает на правах аренды. - Gazeta.ua), а к "Локомотиву" присоединится уже на н зимних сборах.

Трансфер Марка обойдется москвичам в €4 млн, а сделка будет рассчитана на четыре года с пролонгацией еще на сезон.

В текущем сезоне Мампахи провел за "Мариуполь" 13 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает игрока в €200 тыс.

Мампаси является уроженцем Донецка. В составе сборной Украины Ю-19 провел 12 матчей и забил два мяча, в команде Ю-19 имеет в активе два матча.