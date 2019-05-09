Почеттино прокомментировал выход "Тоттенхэма" в финал Лиги чемпионов

Почеттино не смог стимуваты эмоций после заверешння игры. Фото: REUTERS

Наставник "шпор" Маурисио Почеттионо пришлось приложить немало усилий, чтобы спокойно ответить на вопросы журналистов после игры с "Аяксом".

"Мне все еще трудно говорить. Эмоции потрясающие, спасибо футболу. Мои игроки - герои, я говорил об этом еще в прошлом году. Во второй половине матча они показали удивительную игру. Спасибо футболу - такие эмоции пережить еще где-то невозможно. Спасибо всем, кто верил в нас. Описать словами чувства очень сложно.

Мы показали, что любим спорт и футбол. Сегодня все было просто невероятно. Было приятно наблюдать за этой игрой. Трудно соревноваться на таком высоком уровне. Я рад быть тренером этой команды. Все игроки "Тоттенхэма" - герои, но Моура был супергероем ", - приводит слова Почеттино" BT Sport ".

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Команда аргентинца в невероятном матче смогла завоевать путевку в финал Лиги чемпионов, где встретится с "Ливерпулем".