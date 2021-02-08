Почему Зозуля вернется в чемпионат Украины

В УПЛ Роман Зозуля выступал за "Динамо" и "Днепр". Фото: ФК "Днепр".

Бывший форвард сборной Украины 31-летний Роман Зозуля проводит 5-й сезон в Испании.

После выступлений за "Днепр" Зозуля пытался закрепиться в испанской Ла Лиге, но у него ничего не получилось в составе "Бетиса". Невооруженным глазом было видно, что Роман просто не дотягивает до уровня первого дивизиона Испании. Нужно было менять страну, или уменьшать уровень лиги.

Украинец выбрал 2-й вариант и уже 4-й год играет в составе "Альбасете" во 2-м по силе дивизионе Испании. Сегудна - добротная футбольная лига, где сыграть тоже не просто. Зозуля стал лидером команды, главным нападающим. 2 года назад команда реально претендовала на выход в Ла Лигу, но проиграла финишный спурт конкурентам.

"Альбасете" борется за выживание в Сегунде. Команда оторвалась от последнего места только на 4 очка

Этот сезон станет последним для Романа в клубе. "Альбасете" борется за выживание в Сегунде. Команда оторвалась от последнего места только на 4 очка. Проблемы связаны с тем, что бывшие лидеры уже не могут давать результат. Среди них и украинский нападающий. Команда нуждается в сложной перегрузке. Не важно, удастся ли не вылететь из Сегудны.

В этом сезоне Зозуля откровенно сдал. Стало больше травм, результативность совсем упала. За 1-ю часть сезона украинец забил только 1 гол. Роман потерял в скорости, резкости. Если раньше Зозуля свое брал благодаря работоспособности, то сейчас уже не может так много выполнять черновой работы на поле.

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Контракт футболиста действует до конца сезона. Не имеет никаких предпосылок, что Зозуля сможет остаться в "Альбасете". По сообщению СМИ, зарплата украинца одна из самых больших в команды - €500 тыс. в год, или €41,5 тыс. в месяц. Учитывая последствия пандемии коронавируса, это огромная сумма для команды 2-го по силе дивизиона. Получается так, что по футбольным качествам Зозуля не может уже ничего дать команде, но имеет огромную зарплату.

Зозуля перестал быть конкурентоспособным на уровне европейского футбола

Зозуля перестал быть конкурентоспособным на уровне европейского футбола. Летом получить хороший вариант продолжения карьеры в Европе уже будет сложно. Его футбольный время прошло. Большой репутации у игрока нет, чтобы на собственном имени получить хороший контракт в слабых чемпионатах. Остается только возвращения домой.

В Украине сейчас тренд на возвращение именитых футболистов. Вернулся Евгений Коноплянка в "Шахтер". В "Динамо" месяц был Артем Кравец. Евгений Селезнев полгода провел в "Колосе". Александр Гладкий стабильно играет за "Зарю". Переход Артема Милевского в "Минай" наделал шума. Летом аналогичное участие ждет и Зозулю

Роман Зозуля есть воспитанником "Динамо", но не смог закрепиться в составе киевлян. Играл за "Днепр", "Бетис", "Альбасете". В составе сборной Украины участвовал в Евро-2016.