Почему "Зенит" избавится от Ракицкого

Ярослав Ракицкий почти десять лет играл за "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

В матче 1/16 финала Лиги Европы чемпион России "Зенит" проиграл дома четвертой команде Испании "Бетису" - 2:3.

Главным антигероем матча стал бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины 32-летний Ярослав Ракицкий. Украинский защитник полностью провалил матч и причастен к трем пропущенным голам в собственные ворота.

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После зимней паузы оказалось, что Ракицкий серьезно сдал в скорости, просто не успевает за оппонентами. В матче против "Бетиса" сначала грубо сфолил на желтую карту, просто не успев за мячом. После подачи стандарта потерял позицию и проиграл верховую дуэль. Во время второго пропущенного мяча дал возможность сопернику спокойно пройти метров 30 и ударить по воротам без сопротивления. А главным апогеем стал третий гол, когда Ракицкий с вратарем "Зенита" потеряли мяч возле собственных ворот.

Понятно, что с такой игрой никто новый контракт Ярославу не предложит. Действующее соглашение защитника действует до конца сезона. С таким уровнем игры Ракицкий не конкурентен в Европе, даже на уровне Лиги Европы.

Ракицкий привез все три гола в матче против "Бетиса"

В 2019 году его брали в "Зенит" больше по политическим мотивам. Игрок сборной Украины переходит в российский клуб. Мол, спорт и политика несовместимы. Это имело огласку в информационном пространстве Украины и России. Летом футболисту будет 33 года. Смысла продолжать контракт с ним нет никакого. Тем более, что он занимает место легионера, на которое можно пригласить более сильного игрока для поднятия уровня команды. Если даже до закрытия трансферного окна защитник найдет новый клуб, то его отпустят.

Возвращение Ракицкого в Украину не выглядит логичным. У него огромная зарплата. Никто ее не сможет платить, кроме "Динамо" и "Шахтера". Киевляне, хоть и нуждаются в усилении защиты, но делают ставку на молодых игроков и не готовы идти на репутационные потери. У "Шахтера" на этой позиции есть Николай Матвиенко.

Остается идти на понижение в России. Переходить в расположение середняка местного чемпионата с уменьшением зарплаты, или попытаться найти команду себе в Европе. Вряд ли Ракицкий может заинтересовать команды ведущих чемпионатов. Поэтому остается Турция или Ближний Восток. Но здесь должен быть агент, который пролоббирует переход.

Ярослав Ракицкий является воспитанником "Шахтера". Покинул донецкий клуб из-за конфликта с тогдашним тренером команды Пауло Фонсекой. В составе сборной Украины провел 54 матча и участвовал в Евро-2012 и Евро-2016.