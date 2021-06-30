Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро

Артем Довбик принес сборной Украины победу. Фото: Gettyimages.com

В матче 1/8 финала Евро-2020/21 сборная Украины победила Швецию -2:1.

Что нужно знать о матче в Глазго?

Андрей Шевченко удивил составом. Украина играла в три центральных защитника с одним игроком на фланге. Александр Зинченко играл, как в "Манчестер Сити", слева. Виталий Миколенко и Руслан Малиновский остались на скамейке запасных.

Равная игра. Украина активно начала, но потом инициатива перешла к шведам. На поле было много борьбы и единоборств в середине поля. Острых моментов в матчей было не так много.

Украина хватило на 35 минут. После чего украинцы начали садиться физически.

Зинченко записал на свой счет гол и голевую передачу

Тактика Шевченко работала. Украинцам удалось быть активными на флангах, нивелировать прессинг соперника и долгое время избегать забросов за спину защитникам.

Зинченко стал главным героем матча. Игрок "Манчестер Сити" записал на свой счет гол и голевую передачу.

Артем Беседин получил травму. В конце первого овертайма прямую красную карточку получил Маркус Даниэльссон за фол на Беседину. Нападающий "Динамо" не смог продолжить игру. После чего инициатива перешла к сборной Украины.

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Удаление спасло Украину. Шведы начали все больше наседать на ворота украинцев. Благодаря заменам освежили игру. Сборная Украины уже начала проигрывать единоборства и не успевать за соперником. Удаления в составе шведов позволило команде Шевченко отодвинуть игру от своих ворот и завладеть преимуществом.

Артем Довбик принес победу на последних секундах игры. Форвард "Днепра-1" забил гол уже в добавленное до овертайма время, когда команды мыслями готовились к пробитию пенальти.

Замены не усилели игру. Выход Виктора Цыганкова, Руслана Малиновского, Евгения Макаренко - ничего не дал сборной. Довбик забил использовав свой единственный шанс и классную передачу от Зинченко.

Швеция была ближе к победе. Украина забила гол благодаря мастерству Зинченко и АндреяЯрмоленко. Затем было еще удар Сидорчука в стойку. Шведы не использовали два выхода на ворота Бущана, попадали в стойку и перекладину.



В четвертьфинале Евро-2020/21 сборная Украины сыграет против Англии. Матч состоится в Риме 3 июля. Начало игры в 22:00. В других четвертьфиналах между собой сыграют: Бельгия - Италия, Дания -Чехия, Швейцария - Испания.