Евро-2020/21: Англия выбила Германию в 1/8 финала

Рахим Стерлинг является одним из лидеров "МС". Фото: Gettyimages.com

В матче 1/8 финала Евро-2020/21 Англия победила Германию -2:0.

Что нужно знать об игре в Лондоне?

Равный матч. Ни один из соперников не имел преимущества. Никто не хотел рисковать, а больше думал о защите собственных ворот.

Германию наказали за упущенные моменты. В первом тайме команда Йоахима Лёва было больше острых моментов у ворот соперника, но не смогла их реализовать. Англия реализовала практически первый свой острый момент.

Провал правого фланга обороны Германии. Именно с этой позиции пришли оба мяча англичан.

Рахим Стерлинг стал главным героем матча

Стерлинг стал героем матча. Полузащитник "Манчестер Сити" забил гол и сделал ассист.

Тома Мюллер стал главным антигероем. Форвард "Баварии" не использовал чистый выход на ворота соперника при счете 0:1.

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Саутгейт переиграл тактически Лёва. Англия сделала ставку на защиту собственных ворот. Наставник англичан отказался от желания доминировать на поле, а выбрал рациональную тактику, которая принесла результат. Германия потратила много сил и эмоций за час игры, после чего начала пропускать атаки соперника.

Победитель матча Украина - Швеция сыграет с Англией в четвертьфинале Евро.

В четвертьфинал уже вышли Испания, Чехия, Бельгия, Италия, Дания, Швейцария.