Евро-2020/21: Англия выбила Германию в 1/8 финала

 
Ексклюзивы
1/5
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 369
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 432
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Просмотров: 675
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 504
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1107
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 1179
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 441
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 873
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1782
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1314
Фото
Все фото
3
7
8
4
12
Зеленский переговорил с футболистами сборной Украины
Зеленский переговорил с футболистами сборной Украины
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Видео
Все видео
Как Украина Швецию на Евро победила
Как Украина Швецию на Евро победила
Франция сенсационно покинула Евро
Франция сенсационно покинула Евро
Зеленский призвал принять участие в флешмобе
Зеленский призвал принять участие в флешмобе
Франция не сумела обыграть Швейцарию и помогла Украине выйти в четвертьфинал
Франция не сумела обыграть Швейцарию и помогла Украине выйти в четвертьфинал
Чехия переиграла Нидерланды, проигрывая – 0:2
Чехия переиграла Нидерланды, проигрывая – 0:2
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 36
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 504
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1818
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 729
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 387
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 828
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 21:21

Евро-2020/21: Англия выбила Германию в 1/8 финала

  Комментировать
Евро-2020/21: Англия выбила Германию в 1/8 финала
Рахим Стерлинг является одним из лидеров "МС". Фото: Gettyimages.com

В матче 1/8 финала Евро-2020/21 Англия победила Германию -2:0.

Что нужно знать об игре в Лондоне?

Равный матч. Ни один из соперников не имел преимущества. Никто не хотел рисковать, а больше думал о защите собственных ворот.

Германию наказали за упущенные моменты. В первом тайме команда Йоахима Лёва было больше острых моментов у ворот соперника, но не смогла их реализовать. Англия реализовала практически первый свой острый момент.

Провал правого фланга обороны Германии. Именно с этой позиции пришли оба мяча англичан.

Рахим Стерлинг стал главным героем матча

Стерлинг стал героем матча. Полузащитник "Манчестер Сити" забил гол и сделал ассист.

Тома Мюллер стал главным антигероем. Форвард "Баварии" не использовал чистый выход на ворота соперника при счете 0:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция сенсационно покинула Евро

Саутгейт переиграл тактически Лёва. Англия сделала ставку на защиту собственных ворот. Наставник англичан отказался от желания доминировать на поле, а выбрал рациональную тактику, которая принесла результат. Германия потратила много сил и эмоций за час игры, после чего начала пропускать атаки соперника.

Победитель матча Украина - Швеция сыграет с Англией в четвертьфинале Евро.
В четвертьфинал уже вышли Испания, Чехия, Бельгия, Италия, Дания, Швейцария.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евро-2020/21: Англия выбила Германию в 1/8 финала». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

Как Украина Швецию на Евро победила

Самое читаемое
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 10575
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 7803
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 5499
&quot;Зе! Убийца Конституции&quot;: соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
"Зе! Убийца Конституции": соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
5
 Просмотров: 3672
Избили до комы: трое мужчин устроили самосуд над вором телефона (18+)
Избили до комы: трое мужчин устроили самосуд над вором телефона (18+)
5
 Просмотров: 3204
Спорт
Швеция – Украина (Live)
Швеция – Украина (Live)
 Просмотров: 189
После вылета из Евро Нидерланды остались без тренера
После вылета из Евро Нидерланды остались без тренера Просмотров: 189
Коваленко рассказал, сколько зарабатывает в "Аталанте"
Коваленко рассказал, сколько зарабатывает в "Аталанте" Просмотров: 306
Пять украинских теннисисток сыграют на Олимпиаде
Пять украинских теннисисток сыграют на Олимпиаде Просмотров: 72
Игрок сборной Украины терял сознание на тренировках
Игрок сборной Украины терял сознание на тренировках Просмотров: 459
Больше всего комментируют
5
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
2
Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС
Голосов: 160
Голосование Кто пройдет в четвертьфинал Евро?
  • 1) Швеция
  • 2) Украина
Просмотреть