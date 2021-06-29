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вторник, 29 июня 2021 21:00

Швеция – Украина (Live)

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Швеция – Украина (Live)
На Евро-2012 Шевченко перестрелял лидера Швеции Златана Ибрагимовича. Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины проведет один из важнейших матчей в своей истории. В Глазго наша команда сойдется в 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Швеции.

Этот матч по важности похож на знаменитую игру 1/8 финала - Украина - Швейцария в 2006 году. Тогда у нас тоже был тренер - обладатель "Золотого мяча". Правда и в составе команды был игрок с таким титулом, а сейчас и близко такого нет.

Украина должна решить: либо играть раскованно, не боясь за результат, или зажаться дальше в своей скорлупе и нарваться на новую волну критики от болельщиков и журналистов.

Бояться нечего. Соперник - хотя и победитель группы, но не коллектив уровня Франции, которую вчера выбросила из турнира сборная Швейцарии. Именно та Швейцария, которую мы били во Львове менее года назад.

Вывод напрашивается один: надо играть несмотря ни на какие обстоятельства и препятствия. Победа и удача любят сильных, которые никогда не опускают рук. Принадлежит к их числу наша сборная - узнаем через три часа.

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Стали известны стартовые составы команд. Шевченко, как и обещали журналисты, слегка удивил составом. Малиновский и Миколенко остались в запасе. Вместо них – Кривцов и Степаненко. Очевидно, акцент будет сделан на оборону.

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделёф, Аугустинссон, Даниэльсон, Экдаль, С. Ларссон, Ольссон, Форсберг, Исак, Кулусевски.

Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте.

Украина: Бущан – Кривцов, Матвиенко, Забарный – Степаненко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Караваев – Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Миколенко, Тымчик, Малиновский, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Беседин, Довбик.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
29
июня

Как Украина Швецию на Евро победила

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