Почему Украина победила Швейцарию

Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матча. Фото: УАФ

В первом туре Лиги Наций футбольная сборная Украины победила Швейцарию – 2:1 . Что нужно знать о матче?

Шевченко поставил двух дебютантов. С первых минут в составе национальной команды вышли два фланговых защитника Александр Тымчик и Богдан Михайличенко. Правый защитник "Динамо" может записать себе матч в актив. Тымчик не только успешно сыграл в защите, но и активно подключался в атаку. Первый гол процентов на 90 – его.

Сборная Украины играла вторым номером. Подопечные Шевченко отдали инициативу сопернику, отказались от контроля мяча, сделав акцент на количественной обороне и быстрым переходам в атаку. Такое построение было во многом вынужденным из-за плохой формы игроков сборной Украины.

Голкипер Швейцарии помог Украине. Ян Зоммер - один из нлучших вратарей немецкой бундеслиги - дважды допустил голевих ошибки. Сначала не смог зафиксировать не самый сложный удар Тымчика, что привело к голу Ярмоленко. В случае с голом Зинченко избрал неправильную позицию.

Малиновский стал лидером, Коноплянка провалил матч

Малиновский – новый лидер сборной Украины. Полузащитник "Аталанты" выполнил огромный объем черновой работы, начинал атаки, пытался сам угрожать воротам. Держал в ногах все ключи игры.

Коноплянка стал один из антигероев матча. Вингер "Шахтера" был абсолютно пассивным в атаке, не использовав свой единственный момент в первом тайме. Откровенно недорабатывал в обороне. После его замены игра сборной Украины стабилизировалась.

Шевченко выбрал результат, а не качество игры. Тренерский штаб Украины очень хорошо разобрал соперника. Благодаря количественной обороне не дал возможности создать много моментов у собственных ворот. Заставил гостей сбиться в атаке на навесы и индивидуальные действия. В атаке построил игру в ожидании ошибок соперника и быстрых атак. Такой подход принес победу сборной Украины.

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В другом матче нашей группы Германия и Испания сыграли вничью -1:1. Следующий поединок подопечные Андрея Шевченко проведут 6 сентября в Мадриде против Испании.



