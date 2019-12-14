Почему "Шахтер" победил "Зарю"

Мяч в ворота "Зари" стал 15 для Жуниора Мораеса в текущем сезоне. Фото: ФК "Шахтер

В 18 туре УПЛ "Заря" дома уступила "Шахтеру" - 1: 2. Все мячи были забиты во втором тайме. Открыл его Мораес из "Шахтера", сравнял - Богдан Леднев, а на 82 минуте Марлос реализовал пенальти.

Что нужно знать об этом матче?

Обе команды имели серьезные кадровые потери. Из-за травмы "Зари" не мог помочь основной вратарь Алексей Шевченко и ведущий форвард Артем Громов. Защитник Евгений Чеберко и полузащитник Дмитрий Хомченовский были дисквалифицированы. По этой же причине отсутствовал капитан "Шахтера" Тайсон. Его оппонентТарас Степаненко не приехал в Запорожье из-за повреждения.

"Шахтер" не смог заменить Степаненко и Тайсона. Если Виктор Скрипник благодаря командным действиям компенсировал кадровые потери, то для "Шахтера" отсутствие двух ведущих игроков стала проблемой. Гости без Тайсона почти не проводили быстрые атаки. Без Степаненко - провалились на каблуках и в опорной зоне.

Игра была равной. Каждая из команд владела инициативой в отдельных отрезках. "Горняки" пытались атаковать через фланги, а подопечные Скрипника действовали более позиционно.

"Зари" не хватило сил. В первом тайме команда Скрипника высоко встречала соперника, создавала моменты. Во втором опасности у ворот Пятова стало меньше

"Зари" не хватило сил. В первом тайме команда Скрипника высоко встречала соперника, создавала моменты. Во втором опасности у ворот Пятова стало меньше

Решающим в матче стал высший класс игроков "Шахтера". "Заря" создала не менее опасных моментов у ворот, чем соперник, но из выгодных позиций луганчане теряли свои возможности. Противовес этому "Шахтер" использовал свои моменты.

"Зари" не хватило сил. В первом тайме команда Скрипника высоко встречала соперника, создавала моменты. Во втором опасности у ворот Пятова стало меньше. Футболисты луганского клуба устали и не уследили за Тете, когда тот заработал решающий пенальти.

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"Шахтер" занимает первое место - 50 очков. "Заря" пока вторая - 34, но завтра ее может обойти победитель матча "Десна" - "Динамо". В черниговцев и киевлян по 33 пунктов.