Почему "Шахтер" победил "Вольфсбург"

Жуниор Мораес записал на свой счет дубль. Фото: ФК "Шахтер"

В ответном матче 1/8 Лиги Европы донецкий "Шахтер" в Киеве победил "Вольфсбург"- 3:0. По сумме двух матчей "горняки" проходят на четвертьфинал турнира. Что нужно знать об игре?

Гости столкнулись с серьезными кадровыми потерями. Сразу несколько игроков немецкой команды не могли играть из-за травм - Кевин Мбабу, Виллиам, Пауло Отавио, Игнасио Камачо, "Шахтер" не мог рассчитывать только на защитника Исмаили.

"Вольфсбург" не был готов к игре. Чемпионат Германии завершился 27 июня. Команда успела провести отпуск и только начала подготовку к следующему сезону. В первом тайме гостей хватило только на 20 минут, после чего полностью доминировал "Шахтер". Во втором тайме картина повторилась, только "горняки" под конец игры смогли реализовать свои моменты.

"Шахтер" находится не в лучших кондициях. Игровая форма подопечных Луиша Каштру вызывает беспокойство. Имея 4-5 хороших моментов "горняки" имели проблемы с реализации, не забивая из верных позиций. Позволила "Вольфсбурга" создать проблемы в начале второго тайма.

Соломон выступил в роли джокера. Израильский вингер "горняков" в очередной раз продемонстрировал свое умение эффективно выходить на замену. Соломон сначала организовал гол Жуниора Мораеса, а через несколько минут поставил окончательную точку в противостоянии.

Манор Соломон очередной раз выступил в роли джокера.

Команды доигрывали в меньшинстве. Защитник "Шахтера" Давид Хочолава получил прямое удаление за фол последней надежды. Джон Брукс покинул поле за несколько минут за вторую желтую.

VAR помог "Шахтеру". Главный арбитр матча Иван Кружляк после фола Хочолавы указал на одиннадцатиметровую отметку, но после просмотра видеоповтора отменил свое решение, но удалил грузинского защитника.

Решающим в противостоянии стал опыт. В первой игре "Вольфсбург" погнался забивать победный мяч, но пропустил сам. В ответном матче имея преимущество "Шахтер" сыграл в первую очередь на результат, по жертвуя чрезмерными атакующими действиями. В нужный момент команда Каштуру смогла сыграть рационально.

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В четвертьфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет против победителя пары "Базель" - "Айнтрахт". В первой игре представитель Швейцарии разгромил соперника в гостях - 3:0.