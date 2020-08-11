Почему "Шахтер" легко вышел в полуфиналу Лиги Европы

Тайсон записал на свой счет гол и голевой пас. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в 1/4 финала Лиги Европы не имел никаких проблем со швейцарским "Базелем" - 4:1. Что нужно знать о матче?

Обе команды имели кадровые потери. Защитник "Шахтера" Давит Хочолава пропускал игру из-за удаления в матче против "Вольфсбурга" . Другой защитник "горняков" Исмаили выбыл из-за тяжелой травмы на длительный срок. У "Базеля" не восстановился от травмы основной вратарь Йонас Омлин.

Валерий Бондар дебютировал в еврокубках. Обладатель молодежного Кубка мира провел первый матч за "Шахтер" на международном уровне. 21-летний защитник получил свой шанс из-за дисквалификации Хочолавы.

Жуниор Мораес переправил мяч в пустые ворота. Поэтому весь план на игру швейцарской команды был разрушен

Ошибка вратаря "Базеля" стала решающей в матче. На первой минуте игры Джордже Николич неудачно сыграл на выходе во время углового. Жуниор Мораес переправил мяч в пустые ворота. Поэтому весь план на игру швейцарской команды был разрушен. Команда Марселя Коллера должна была открываться, идти вперед, давая сопернику пространство на собственной половине поля. Кроме того, "Базелю" нужно было минут 10-15, чтобы прийти в себя после пропущенного мяча в дебюте игры.

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"Шахтер" не обошелся без провалов в обороне. В первом тайме "Базель" имел 2-3 хороших момента для того, чтобы забить. Во втором тайме картина повторилась. Швейцарцам банально не хватило мастерства. Пара защитников Кривцов – Бондарь не выглядела надежной.

Пара защитников Кривцов – Бондарь не выглядела надежной

"Горняки" берегли силы на полуфинал. После того, как счет в матче стал 2:0, игроки "Шахтера" уменьшили командные скорости. Взрывались на короткие отрезки, но большей частью играли в эконом-режиме.

Класс "Шахтера" более высок . Собственно, "Базель" мог иметь какие-то шансы в матче с чемпионом Украины только в случае надежной игры в защите. Гол на первых минутах предоставил дополнительную уверенность игрокам "Шахтера" и позволил контролировать ход матча. "Горняки" могли добавить в любой момент и легко довели игру до победы на классе.

: Полуфинальный матч Лиги Европы "Шахтер" проведет в понедельник, 17 августа. Соперник – итальянский "Интер" . Начало – 22:00, текстовая трансляция на gazeta.ua



