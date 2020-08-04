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вторник, 04 августа 2020 21:00

"Шахтер" будет в финале, если одолеет "Вольфсбург" - Грачев

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&quot;Шахтер&quot; будет в финале, если одолеет &quot;Вольфсбург&quot; - Грачев
Виктор Грачев прогнозрует тяжелый матч. Фото "Шахтер"

Бывший форвард "Шахтера" Виктор Грачев прогнозирует тяжелую борьбу в матче 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом".

- Хотя счет после первой выездной игры 2:1 в нашу пользу, но какая-то тревога на душе есть, - признается Виктор Александрович. - Возможно, потому, что это немецкий клуб, а с немцами горнякам всегда было трудно. Разве в последнее время немного начали переламывать традицию. Радует то, что для "Вольфсбурга" это будет первая игра после почти месячного перерыва. "Шахтер" свежий, но это обманчивая свежесть. Если весной дончане сыграли хотя бы одну-две игры, где надо было напрягаться, то хорошо. Хотя мне кажется, что ни в одном из этих матчей "Шахтер" не играл в полную силу. Это плохо, потому что немцев без труда не переиграешь. Не надо считаться с тем, что в карантин "Вольфсбург" имел серию из восьми матчей без поражений, а после - только четыре победы в девяти матчах. Сейчас для немцев - решающий бой. И они умеют собраться.

В таких матчах соперник забивает два мяча с полтора моментов, а нам придется создать 5-7, чтобы забить хотя бы раз

Грачев считает кадровые потери команд сопоставимыми.

- У них не будет Мбабу и Мехмеди, а у нас - Исмаили. Бразилец очень сильно играет на атаку и его потеря для "Шахтера" - сверхчувствительная. Хотел бы предостеречь команду от игры на удержание счета. По опыту знаю, что в таких матчах соперник забивает два мяча с полтора моментов, а нам придется создать 5-7, чтобы забить хотя бы раз. Особенно опасно выглядит высоченный голландец Вергхорст, который разыгрался на финише. Думаю, от него будет вся опасность.

Виктор Александрович все же предпочитает "Шахтеру".

- В процентном отношении - 75% на 25% в пользу горняков. У дончан сейчас уникальный сплав опыта и молодости. Команда готова выстрелить. Если обыграем "Вольфсбург" - точно будем в финале.

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Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится завтра в Киеве. Начало - в 19:55.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
04
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