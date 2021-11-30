Почему Ребров не возглавил сборную Украины

Сергей Ребров три года возглавлял киевское "Динамо". Фото: "Аль-Айн"

17 ноября на конгрессе Украинской ассоциации футбола(УАФ) 64-летний Александр Петраков стал полноценным тренером сборной Украины. Три месяца он находился в статусе исполняющего обязанности. Петраков получил контракт до завершения Кубка мира в Катаре. Другими словами - до конца 2022 года календарного года.

Шансы Сергея Реброва возглавить национальную команду теперь выглядят призрачно. Хотя еще четыре месяца назад Ребров, а не Петраков, был главным кандидатом на должность.

Контракт Реброва с "Аль-Айном" действует до завершения сезона. Вряд ли он будет ждать конца года, пока завершится соглашение Петракова. Досрочно Петраков может покинуть сборную только при громком фиаско в мартовских матчах. Но там украинцам не выпали сильнейшие соперники.

Почему Андрей Павелко отказался от идеи приглашения Реброва в сборную?

Дважды в национальную команду не зовут. Сборная не то место, где можно перебирать предложения. У Реброва был шанс стать тренером сборной Украины в августе, но для этого нужно было расторгнуть контракт с "Аль-Айном". Ребров не пошел на финансовые потери для себя и решил доработать сезон в ОАЭ. Петраков пользовался своим шансом. Вывел сборную в стыковые матчи и близок к поездке на Кубок мира. Полноценный контракт для тренера – дополнительная поддержка перед главными матчами отбора и увеличение авторитета среди игроков.

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Деньги. Петраков получает в районе $10 тыс в месяц. Для занимаемой должности это совсем маленькие средства. Предшественник Андрей Шевченко зарабатывал в районе €2 млн. То есть больше в 20 раз. Ребров тоже требует личных хороших условий. В "Ференцвароше" его зарплата была €1.5 млн. У "Аль-Айне" около €4 млн. Плюс штаб испанских помощников, требующих тоже немалых затрат. В УАФ умеют считать деньги. Уровень сборной Украины – поездка на Евро или Кубок мира, а там борьба за выход из группы и в лучшем случае 1/4. Кто бы тренером команды не был, потому что такой уровень игроков. Петраков пока справляется с поставленными задачами. Провала в плане результата пока не последовало.

Уровень сборной Украины – поездка на Евро или Кубок мира, а там борьба за выход из группы и в лучшем случае 1/4

Прогресс Петракова. Поначалу Петракову было тяжело перестроиться с юношеского на взрослый футбол. Произошел конфликт с Русланом Малиновским. Но со временем тренер приспособился к новым условиям. Показал, что готов меняться, идти на компромиссы. Игра и результат сборной стали улучшаться. Смысла менять наставника просто нет. Тем более что он еще готов дальше прогрессировать на этом посту.

Петраков не заслужил отставку. Украинские болельщики относятся с уважением к Петракову из-за победы на молодежном Кубке мира-2019. Его назначение не стало шагом назад для сборной Украины. Он выполнил поставленную перед ним задачу – занять второе место в группе после неудачного старта. Непродление контракта с Петраковым вызвало бы репутационные потери для УАФ и его руководителя.

24 марта 2022 года сборная Украины сыграет в стыковом матче отбора в Кубок мира против Шотландии. Противостояние будет проходить из одной игры. Если украинцев победят, то через пять дней сыграют против победителя пары Уэльс – Австрия за право поехать в Катар.