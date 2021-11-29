Почему раньше не уволили Сульшера? "Ман Юнайтед" остановил "Челси"

В центральном матче 13-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем стадионе не смог обыграть "Манчестер Юнайтед" – 1:1.

В первом тайме команда Томаса Тухеля создала несколько хороших возможностей для взятия ворот, но надежно сыграл вратарь гостей Давид Де Хеа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко и Зинченко посмотрели матч "Манчестер Сити" — "Вест Хэм" со скамейки запасных

А после перерыва гости вышли вперед после того, как Джейдон Санчо воспользовался ошибкой Жоржиньо.

Полузащитник сборной Италии реабилитировался в середине второго тайма, когда реализовал пенальти и сравнял счет.

"Ман Юнайтед" смог отобрать очки у лидера АПЛ. "Красные дьяволы" не проиграют после отставки Уле Гуннара Сульшера. Исполняющим обязанности наставника команды является Майкл Каррик. Его должен заменить Ральф Рангник.

"Челси" набрал 30 очков и остался на первом месте турнирной таблицы АПЛ. "МС" отстает на одно очко, а "Ливерпуль" на два.

"Манчестер Юнайтед" занимает восьмую" позицию, в активе "красных дьяволов" 18 очков.

В следующем туре английской Премьер-лиги Челси на выезде сыграет против Уотфорда, а Манчестер Юнайтед будет принимать "Арсенал".