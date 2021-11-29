Почему раньше не уволили Сульшера? "Ман Юнайтед" остановил "Челси"

В центральном матче 13-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем стадионе не смог обыграть "Манчестер Юнайтед" – 1:1.
В первом тайме команда Томаса Тухеля создала несколько хороших возможностей для взятия ворот, но надежно сыграл вратарь гостей Давид Де Хеа.
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А после перерыва гости вышли вперед после того, как Джейдон Санчо воспользовался ошибкой Жоржиньо.
Полузащитник сборной Италии реабилитировался в середине второго тайма, когда реализовал пенальти и сравнял счет.
"Ман Юнайтед" смог отобрать очки у лидера АПЛ. "Красные дьяволы" не проиграют после отставки Уле Гуннара Сульшера. Исполняющим обязанности наставника команды является Майкл Каррик. Его должен заменить Ральф Рангник.
"Челси" набрал 30 очков и остался на первом месте турнирной таблицы АПЛ. "МС" отстает на одно очко, а "Ливерпуль" на два.
"Манчестер Юнайтед" занимает восьмую" позицию, в активе "красных дьяволов" 18 очков.
В следующем туре английской Премьер-лиги Челси на выезде сыграет против Уотфорда, а Манчестер Юнайтед будет принимать "Арсенал".
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