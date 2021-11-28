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воскресенье, 28 ноября 2021 18:57

Ярмоленко и Зинченко посмотрели матч "Манчестер Сити" — "Вест Хэм" со скамейки запасных

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Ярмоленко и Зинченко посмотрели матч &quot;Манчестер Сити&quot; — &quot;Вест Хэм&quot; со скамейки запасных
Команды забивали дважды на 90-ой минуте. Фото: Reuters

Сегодня, 28 ноября, на стадионе "Этихад" в Манчестере в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Вест Хэм Юнайтед". Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 33-й минуте отличился полузащитник "горожан" Илкай Гюндоган. На 90-й минуте Фернандиньо удвоил преимущество своей команды, голевую передачу отдал Гюндоган.

В добавленное ко второму тайму время полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини забил гол.

Украинские легионеры команд Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко остались на скамейке запасных и на поле не выходили.

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"Манчестер Сити" набрал 29 очков в 13 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Вест Хэм" (23) — на 4-м месте. Лидером соревнований является лондонский "Челси", набравший 29 очков в 12 встречах.

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