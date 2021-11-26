Построит "Динамо" в Англии? "Манчестер Юнайтед" будет тренировать ученик Лобановского

Ральф Рангник с лета 2021 работал в России. Фото: REUTERS

Немецкий наставник 63-летний Ральф Рангник станет тренером "Манчестер Юнайтед".

Рангник подпишет контракт с манкунианцами на шесть месяцев, сообщает The Athletic.

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Последним местом работы немецкого специалиста был московский "Локомотив", где он занимал административную должность. Россияне не получат никакой компенсации за тренера, потому что у них не было контракта.

Рангник будет возглавлять "МЮ" до конца сезона, а после этого получит должность консультанта в английском клубе.

Немецкий тренер называет себя поклонником и учеником Валерия Лобановского. Он многое взял из системы работы бывшего тренера "Динамо".

Ральф Рангник известен своей работой с немецкими клубами "Хоффенхайм", "Лейпциг", "Шальке", "Ганновер", Штутгарт". Был одним из идеологов развития клубной системы "Лейпцига", ставшего грандом немецкого футбола.

"МЮ" уволил Уле Гуннара Сульшера из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности тренера является Майк Карррик. Команда гарантировала выход из группы ЛЧ и идет на седьмом месте в АПЛ. 28 ноября манкунианцы сыграют против лидера чемпионата "Челси".