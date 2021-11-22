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понедельник, 22 ноября 2021 11:45

Жена не позволила Зидану возглавить "Ман Юнайтед"

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Жена не позволила Зидану возглавить &quot;Ман Юнайтед&quot;
Зинедин Зидан выиграл 3 Лиги чемпионов для "Реала". Фото: ФК "Реал"

Бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан не станет новым наставником "Ман Юнайтед".

Француз отказался от работы из-за плохого английского и позиции жены, сообщает Сuatro.

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Зидан боится, что не сможет управлять командой из-за незнания языка. Также в Англию не хочет переезжать жена французского наставника Вероника.

В будущем Зидан хотел бы работать на родине с ПСЖ или сборной Франции.

"Манчестер Юнайтед" объявил об отставке Уле Гуннара Сульшеа 21 ноября. Исполняющим обязанности наставника является Майкл Каррик.

Манкунианцы находятся на седьмом месте в АПЛ. В следующем туре команда сыграет в ЛЧ против "Вильярреала".
Зинедин Зидан работал только с "Реалом". Выиграл команде три Лиги чемпионов. Летом 2021 года покинул пост и сейчас без работы.

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