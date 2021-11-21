"Манчестер Юнайтед" объявил об отставке Сульшера

Сульшер проработал три года. Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе норвежского специалиста Уле-Гуннар Сульшера с поста главного тренера команды.

"Манчестер Юнайтед" может подтвердить, что Уле-Гуннар Сульшер покинул свой пост. Спасибо за всё, Уле", — говорится в сообщении пресс-службы "Манчестер Юнайтед".

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Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил "Вильярреалу" (1:1, 10:11 — по пенальти). Во время игровой карьеры Сульшер выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1996 по 2007 год.