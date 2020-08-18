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вторник, 18 августа 2020 00:48

Почему опозорился "Шахтер"

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Почему опозорился &quot;Шахтер&quot;
Антонио Конте переиграл в тренерские дуэли Луиша Каштру. Фото: REUTERS

В полуфинале Лиги Европы итальянский "Интер" разбил донецкий "Шахтер" - 5:0 . Что нужно знать о матче?

Антонио Конте переиграл Луиша Каштру в тренерской дуэли . Итальянской команде удалось нивелировать все сильные стороны соперника и максимально нажать на слабые. "Интер" полностью лишил "Шахтера" пространства и благодаря высокому прессингу разрушал все быстрые атаки. "Шахтер" хотел отдать инициативу, чтобы проводить контрвыпады. Однако игроки "Интера" избегали любого риска в середине поля.

Два разных тайма "Интера". Если в первой половине игры подопечные Конте играли крайне осторожно, то во второй половине игры стали действовать более агрессивно и прессинговать соперника выше

Интер "закрыл" лидеров "Шахтера". Подопечным Антонио Конте удалось полностью вывести из игры лидеров донецкой команды. Тайсон, Марлос, Мораес, Алан Патрик, Додо имели персональную опеку. Из-за этого атакующая игра "горняков" была слабой.

В начале игры каждая из команд играла максимально осторожно, понимая, что каждая ошибка может стать решающей. Но индивидуальные ошибки привели к пропущенным мячам. "Отметились" П'ятов, Матвиенко, Степаненко, Кривцов, Хочолава.

Два разных тайма "Интера". Если в первой половине игры подопечные Конте играли крайне осторожно, то во второй половине игры стали действовать более агрессивно и прессинговать соперника выше.

У "Шахтёра" не было запасного плана на игру

"Шахтер" имел только один момент в матче, но при счете – 0:1. Жуниор Мораес бил головой в упор, спас Ханданович.

В начале второго тайма при счете 1:0 польский судья Шимон Марциняк не поставил пенальти в ворота "Интера", после того, как мяч попал защитнику итальянской команды.
У "Шахтера" не было запасного плана на игру. После первого пропущенного гола "горняки" стали нервничать. Когда счет стал -2:0, то совсем опустили руки и позволили сопернику одержать разгромную победу.

"Интер" имел преимущество в командной и индивидуальной игре. Каждое звено итальянцев выглядело более сильным, чем у соперника.

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21 августа, п'ятниця, в финале Лиги Европы сыграют "Интер" и "Севилья" . Начало - 22:00

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