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вторник, 02 марта 2021 21:01

Почему один из основных игроков "Динамо" шантажирует клуб

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Почему один из основных игроков &quot;Динамо&quot; шантажирует клуб
Карлос Де Пена выступает за "Динамо" с марта 2019 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник киевского "Динамо" 28-летний Карлос Де Пена стал одним из лидером команды в 1-й части сезона. Уругваец смог выиграть конкуренцию на месте левого полузащитника у Беньямина Вербича. Забивал в ворота "Шахтера" в игре за Суперкубок и в матче Лиги чемпионов против "Ференцвароша". С приходом Мирчи Луческу стал важным игроком для "Динамо".

На зимних сборах Де Пена выглядел совсем неубедительно. Не зря Луческу на 2-й сбор взял 17-летнего Назара Волошина из молодежной команды. Это связано не только с травмой Клейтона, но и желанием усилить позицию вингера. Как стало известно позже, киевляне хотели видеть в составе левого полузащитника хорватской "Горицы" Кристиана Ловрича, но трансфер сорвался в последний момент. Клуб пытался реагировать на невыразительную игру одного из своих лидеров.

Официальные матчи только подтвердили проблемы Де Пена. Он ничего не показал ни против "Олимпика", ни против "Брюгге". После этого сел на скамейку запасных, уступив место в составе Жерсону Родригесу. Позиция левого полузащитника для люксембуржца далеко не родная. В 1-й части сезона он играл на противоположном фланге. На левом фланге Жерсон не впечатляет. Но другого выбора у Луческу похоже просто нет.

Официальные матчи только подтвердили проблемы Де Пены. Он ничего не показал ни против "Олимпика", ни против "Брюгге"

Контракт Де Пены с "Динамо" действует до конца 2021 календарного года. После выхода в Лигу чемпионов Игорь Суркис переподписал контракты с большинством игроков. Молодежь получила повышение зарплаты, опытные игроки - длиннее соглашения. Де Пена не получил ничего. 11 марта уругвайцу будет 29. Конечно, футболист хочет подписать последний большой европейский контракт перед возвращением на родину. В Украине игрок переезжал в статусе свободного агента и вряд ли получает большую зарплату.

Уровень и потенциал Де Пені не так высок, чтобы на него делать ставку. Если на уровне чемпионата Украины у Карлоса действительно получалось, в ЛЧ он особо ничего не показал.На высоком уровне он еще сможет поиграть 2-3 года. Без возможности его потом продать "Динамо" просто не имеет смысла делать ставку на Де Пену, как на игрока основы. Это не принеси серьезных результатов и не поможет заработать на трансфере. Поэтому речь может идти только о краткосрочной сотрудничество.

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У футболиста зимой были предложения от других клубов. После выступления в ЛЧ внимание на Де Пену обратили клубы с МЛС, Португалии и Англии. Понятно, что футболист хочет иметь определеннность на собственное будущее. Если ему в "Динамо" не предлагают новое соглашение, то стоит рассматривать другие клубы. В плане комфорта жизни США отличается от Украины. Местная лига не так сильна. Там можно задержаться 3-4 сезона и даже больше. В Украине уругваец приезжал в статусе свободного агента и без какой либо репутации. Вряд ли его зарплата в "Динамо" велика. Американские клубы могут ему дать больше денег и длиннее контракт.

В Украине уругваец приезжал в статусе свободного агента и без какой либо репутации

У команды Луческу сейчас очень важный период. "Динамо" имеет шансы на чемпионство и смогло выйти в 1/8 Лиги Европы. Киевлянам нужна глубина состава. Важен каждый игрок, который может помочь. Де Пена был одним из лидеров. Его игровая форма в ответственный момент оставляет желать лучшего. Тем более, что Вербич остается вне игры и о его возвращении пока ничего не известно. Сейчас очень хороший момент для Де Пены нажать на Суркиса по новому контракту.

Получается такая ситуация, что Де Пена не мотивирован в "Динамо". А без желания он превращается в очень посредственного игрока. Особых достоинств или класса у него нет. Может быть успешным только благодаря работоспособности. Получается не ознательный шантаж, когда футболист без понимания собственного будущего не может быть сконцентрирован на футболе и не имеет мотивации.

Наверное, в такой ситуации оптимальным мог бы стать компромисс. Игрок пересматривает свое отношение к футболу, а клуб летом его отпускает за пол года до окончания контракта.

Карлос Де Пена выступает за "Динамо" с 2019 года. До этого играл в Англии за "Мидлсбро" и Испании за "Овьедо". За 2 года в "Динамо" провел 34 матча забил 9 мячей.

"Динамо" лидирует в чемпионате Украины. Команда Мирчи Луческу опережает "Шахтер" на 4 очка. Следующий матч киевляне проведут 3 марта в рамках Кубка Украины против "Колоса".

Автор: Сергей Тищенко
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