Почему не играет Назарий Русин

Назарий Русин никак не может закрепиться в первой команде "Динамо.

В течение всего сезона "Динамо" имело проблему с форвардом. В августе травму получил Артем Беседин. На некоторое время он возвращался на поле, но это все заканчивалось новыми повреждения. Зимой Беседину сделали в операцию. Только сейчас он начинает работать в общей группе. 19-летний Владислав Супргяга не смог воспользоваться полученными шансами закрепиться в первой команд, хотя после травмы Беседина ему Хацкевич активно доверял. Зимой был приобретен Фран Соль, но в четвертом своем матче за новый клуб испанец получил тяжелую травму, которая пока оставляет его вне игры

Тренерский штаб "Динамо" пробует разные варианты в атаке. Больше успешен - перевод Беньямина Вербича с фланга полузащиты на острие атаки. Проблема только в том, что словенец не всегда здоров. Конец сезона он пропустит из-за травмы. Даже пробовали в атаке центрального полузащитника Дениса Гармаша, но после удаления в матче против "Шахтера" и 5 матчевой дисквалификации - Денису труда снова сразу вернуться в состав. Пока он за дубль даже не играет. Здесь бы удержаться в команде на следующий сезон. В игре против "Александрии" на острие атаки вышел вообще Де Пена, который в команде меньше месяца и играет на позиции флангового полузащитника.

В течение всего сезона "Динамо" имеет проблему с форвадом

В этой ситуации почему-то лучший бомбардир прошлого сезона первенства дублеров, лучший бомбардир зимних сборов 20-летний Назарий Русин не имеет особого доверия от тренерского штаба. Хотя в этом сезоне забил уже 4 гола. Два из них принесли киянанам перемогу.Не можно сказать, что Александр Хацкевич не дает ему шанса, но после первых неудач Русин сразу садится в запас. Возможно, Назарий еще не хватает опыта и мастерства для успешной игры, но такие вещи не приходят сами по себе, только с опытом.



Gazeta.ua попыталась разобраться в ситуации с Русиным. Узнав мнению журналистов и футбольный экспертов.

Артем Франков. Главный редактор журнала "Футбол"

"Не стоит в этой ситуации ничего придумывать. Если на позиции форварда играет Вербич, или Де Пена - значит тренерский штаб не видит в Русину игрока основы даже несмотря на его забитые голы после выхода на замену. Это позиция главного тренера и тренерского штаба "Динамо". Есть такие в футболисты, которые лучше умеют выходить лучше выходить на замену чем играть в старте. Сегодняшний тренер "МЮ" Сульшер тому яркий пример.

Бесспорно, что Назарий Русин - талантливый форвард, имеющий голевую чувств, имеет все возможности для успешной игры в стартовом составе. Мне трудно сказать, насколько он был бы успешным в другой команде или другого тренера.Гадать не хочу.

Русин имеет все возможности для успешной игры в стартовом составе "Динамо"

Я бы хотел, чтобы Назарий Русин остался в "Динамо" и пробовал дальше пробиваться в состав команды. Здесь важно, чтобы 20-летний форвард не потерял собственную карьеру. На счет возможного перехода в другие клубы - а какие есть варианты?"

Дмитрий Литвинов. Журналист сайта "tribuna.com"

"Назарий Русин в составе "Динамо" в этом сезоне лишь 539 минут и успел отличиться 4 голами. Показатель минут, потраченных на один гол, у форварда более чем приличный. С учетом 20-летнего возраста и того, что в основном Русин получал шансы после выходов на замену - особенно. Поэтому позиция Александра Хацкевича по форварда кажется странной. При том, что Беседин является откровенно не забивным, а в этом сезоне еще и "стеклянным", Супряга пока не готов к взрослому футболу, а Соль сыграл к травме совсем мало, казалось, что Русин должна получить значительно больше времени. Тем более, уровень большинства соперников по УПЛ позволяет это, и руководство клуба неоднократно заявляло о курсе доверия молодежи. Зато белорусский тренер на острие атаки видел основными номинальных хавбеков Вербича и Цыганкова, а после игр говорил, что форвардов в команде нету. Это не только антипедагогические, но и, как показывает статистика, просто неправда. Надеюсь, что новый тренер, кем бы он ни был, будет давать Назарий больше шансов".

Роман Синчук. Журналист сайт "sportarena.com"

"Русин не играет в "Динамо", в первую очередь, через модель игры, которую исповедует тренерский штаб. Хацкевичу нужен высокий форвард таранного типа, как Дьемерси Мбокани, Фран Соль или хотя бы Артем Беседин. Эти трое могут быть полезны как таргетмены в штрафной, но также их можно использовать и для выхода в атаку. За счет фактуры они хорошо играют корпусом, цепляются за мячи. А Русин - это форвард, которому удобнее получать мяч на ход, а не в недодачу, что противоречит игровой концепции сегодняшнего Динамо. Именно поэтому даже неплохая статистика (а 130 минут на гол в УПЛ - это действительно неплохо для 20-летнего парня) его не спасет, пока команду тренирует Хацкевич. В такой ситуации самым оптимальным вариантом для Назария была бы аренда или трансфер в какой-то из европейских чемпионатов. У него есть потенциал, но чтобы его раскрыть прямо сейчас надо играть гораздо больше, чем 500 минут за сезон".

Хацкевичу нужен габаритный форвард

Всеволод Келич. Футбольный эксперт

"Я согласен абсолютно с мнением Андрея Шахова, который говорит о доверии к молодым игрокам. Сами по себе успешно играть (особенно в наших реалиях) могут единицы. Должно быть понимание и доверие между тренером и игроком. Конечно, футболисты все разные. Но в большинстве, особенно молодыми игрокам, нужно доверие. Вспомните, как у Лобановского игроки тоже не сразу попадали в первую команду Тот же Михайличенко долго играл в дубле, не все получалось, но со временем раскрылся по полной.

Из увиденного в исполнении Русина в этом сезоне не могу сказать, что это уровень "Динамо. Того, "Динамо", которое бы хотелось бы видеть. Я не вижу в нем того, что нужно для форварда. Для легкого форварда - Русин крайне скромный, для силового форварда - слабый. Нет ни мощи, ни напористые. Где по стилю Назарий похож на Деметразде, только грузин был быстрее, обыгрывал соперников. Этого в Русина нет".

Между главным тренером и молодыми игроками должно быть доверие

Вячеслав Заховайло. Футбольный менеджер

"По моему мнению, пока Русин еще не совсем готов успешно играть за первую команду "Динамо". Судя по всему, он не подходит под модель футболу главного тренера. Я не думаю, что проблема Русина только в отсутствии доверия от Хацкевича. Назарий нужно найти свою команду, где он будет время получать опыта.

Конкуренция в "Динамо" очень большая. Игрового времени Русин будет получать не так много. Поэтому нужно двигаться вперед, развиваться. Возможно, в таком варианте лучшим решение будет аренда или полноценный трансфер. "Динамо" Киев - это "Динамо" Киев, но существуют еще другие клубы. Вспомните пример Романа Яремчука, который не мог себя реализовать в "Динамо", но нашел в Бельгии.

Только нужно понимать, что в Европе чужих игроков никто развивать не будет. Уровень украинских игроков - не такой высокий. Они не всегда способны выдерживать конкуренцию. Рисков много, поэтому не уверен, что Русин будет иметь много вариантов в Европе".

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В этом сезоне пока Русин провел 20 матчей за "Динамо" в разных турнирах, в которых забил 4 гола.