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пятница, 04 мая 2018 20:11

Почему на игрока "Карпат" претендуют "Динамо" и "Шахтер"

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Почему на игрока &quot;Карпат&quot; претендуют &quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтер&quot;
Хорхе Карраскаль провёл за "Карпаты" двадцать матчей. Забил пять мячей, отдал четыре голевые передачи

19-летний колумбиец Хорхе Карраскаль стал лидером " Карпат". В весенней части чемпионата он практически не идет с поля без забитых мячей или голевых передач. Сообщают об интересе к вингеру со стороны "Шахтера" и "Динамо".

"Карраскаль – футболист с прекрасными задатками, однако еще не пройшов серьезного испытания топа –чемпионатами. Потенциально парень может играть в топе -6 клубов Ла Лиги, но не в топе -3. Имеют не два-три, а больше козырей в своем потенциале. Очень техничен, может мгновенно развернуться с мячом, с сильным ударом и решительностью. О слабых сторонах говорить не стоит, потому что умный тренер всегда использует сильные, а не ставит на любую позицию. Такие игроки точно нужны чемпионату Украины. Своих условных Нестеровых хоть отбавляй , а вот техничных и быстрых у нас нет", - говорит знаток латиноамериканского и испанского футбола, комментатор испанской Ла, Лиги на телеканалах Футбол 1/2 Роберто Моралес.

Очень техничен, может мгновенно развернуться с мячом, с сильным ударом и решительностью

Контракт Карраскаля принадлежит испанской " Севилье". Андалусийцы приобрели его в 2016 году за 1 миллион евро. Этим переходом занимался легендарный спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи, который в настоящий момент работает в "Роме". У себя на родине Карраскаля называли новым Хамесом Родригесом. В Испании у Хорхе ничего не вышло. Причина – травмы, которая лишила его футбола почти на год. "Карпаты" только взяли его в аренду летом 2017 с правом выкупа. В Украине первое время пошел на адаптацию, привыкание к партнёрам, а потом футболист показал себя как очень интересный и талантливый игрок.

"Разыгрывающему Эдеру Банеге он точно не замена, разве что в специфике характера похож, – продолжает Роберто Моралес. - Карпаты" имеют опцию выкупа. Поэтому " Севилья" его спокойно отдаст, там игроков хватает".

В настоящий момент много разговоров, что Карраскаль может стать тем игроком, которого много лет не хватает "Динамо" в середине поля. Он красиво умеет обострить, обыграть, создавать моменты для партнеров.

"Если такая возможность есть, то "Динамо" стоит звернути внимание на Карраскаля, – говорит блогер и болельщик "Динамо" Михаил Смоловий. - Фактически в Киеве только два сильных фланговых игрока – Циганков и Вербич. Колумбийцу не нужно будет адаптовуватися к нашему футболу. 10 защитников для него не станут шоком. Карраскаль может раскрыться на позиции атакующего полузащитника или оттянутого форварда, полностью заменить Мораеса. Вариативность и позиционная гибкость не исключает его одновременного появления на поле из Шапаренком, например. Хацкевич с каждым месяцем добавляет в тренерском мастерстве. Сотрудничество с игроком таланта Карраскаля может стать обоюдно выгодным решениям. Что игрок, что тренер желают развиваться".

"Карпаты" только взяли его в аренду летом 2017 с правом выкупа

Для "Шахтера" Карраскаль тоже может быть актуальным. Он способен стать заменой Бернарду или Тайсону. Может при необходимости сыграть под нападающим, или на фланге, по манере игры подходит под стиль "горняков".

"В компании бразильцев он бы реализовался, - считает Роберто Моралес .- Сугубо игровые характеристики у Карраскаля очень хорошие. Проблема во внеигровых моментах, которые делают карьеру игрока непредсказуемой. В конечном итоге, лишь из-за того, что он настоящий " колумбиано", парень попал в Украину. Не было бы этого, то он бы ни за что к нам не приехал. В чемпионате Украины вижу его на фланге, однако это только стартовая позиция, по ходу игры он может смещаться. В Испании я бы его видел вторым легким форвардом. Но не у нас, потому что кто ему отдаст передачу, да и толкаться постоянно надо, это не его дело".

В Испании я бы его видел вторым легким форвардом. Но не у нас, потому что кто ему отдаст передачу, да и толкаться постоянно надо, это не его дело

Проблемой для Карраскаля становится плотная опека. Соперники " Карпат", понимая от кого исходит наибольшая угроза, пытаются персонально действовать против колумбийца, возможно, где-то на грани фола и достаточно жестко. Да, в последнем матче против "Александрии" Алексей Довгий просто не отходил от Карраскаля.

"В "Карпатах" Карраскаль злоупотребляет индивидуальным мастерством, иногда принимает неправильные решения, пытается разрешить ситуацию самостоятельно", - замечает Михаил Смоловой.

В случае потенциального трансфера Карраскаля это будет потеря для " Карпат". Но боссы львовского клуба должны понимать, что долгосрочных перспектив игрок в их команде не имеет. Карраскалю нужно прогрессировать и развиваться.

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Для того, чтобы выкупить Карраскаля в "Севильи", нужно заплатить три миллиона евро.

Автор: Сергей Тищенко
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