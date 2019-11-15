Почему молодежная сборная Украины проиграла Дании

Форвард "Болоньи" Андрес Ольсен сделал хет-трик в матче с Украиной. Фото: из открытых источников

Молодежная сборная Украины проиграла дома сверстникам из Дании 2: 3 в матче отбора к Евро 2021.

Gazeta.ua собрала главные аспекты игры во Львове.

Матч для молодежной сборной был решающим. Команда Руслана Ротаня в предыдущих 3 матчах одержала только одну победу. Расстояние от лидеров группы Дании и Румынии составлял 6 очков. В случае поражения команда "молодежная" фактически теряла шансы на дальнейшую борьбу за выход на Евро.

Ротань ошибся с выбором состава. На поле не было выраженных фланговых полузащитников. Вся игра молодежной сборной Украины останавливалась в середине поля. Очень не хватало остроты именно на флангах. Единственная осмысленная атака из этой зоны завершилась голом Назария Русина. Выход яркого выраженного вингера Георгия Цитаишвили во втором тайме очень сильно освежил игру команды Николай Шапаренко и Богдан Леднев скорее мешали друг другу на позиции атакующего полузащитника. Каждый пытался вести игру сам, но больше мешал партнеру.

Дания была сильнее тактически. Гости компактно сыграли в защите из-за количественную оборону, при том по максимуму использовали позиционные и индивидуальные ошибки молодежной сборной Украины. Ахмед Алибеков явно не справлялся один в опорной зоне. Отсюда датчане получили возможность для быстрых атак и прессинга украинский в середине поля. В первые очередь проблемы в полузащите привели к постоянной остроты у ворот Олега Билык.

Украина проиграла середину поля

Арбитр ошибся в пользу сборной Украины. На 75 минуте игры рефери матча увидел фол в штрафной на Георгию Цитаишвили и не только назначил пенальти, но и удалил футболиста молодежной сборной Дании. Эпизод вряд ли тянул на нарушение правил не говоря уже о красной карточке.

Гости рано поверили в победу. Когда счет в матче стал 0: 3 казалось, что в матче все решено. Гости решили, что игра сделана и откровенно расслабились. За 10 минут украинцы смогли вернуть интригу в матче сократив отставание до минимума. Дожать соперника не удалось, что Дания начала играть более концентрированно и внимательно.

Команда Ротаня имеет проблемы с игрой первым номером. Пока молодежной сборной Украины очень плохо удаются позиционные атаки. Контроль мяча приводит только к потерям и ошибок. Атаки выглядят очень академично и предсказуемо.

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Следующий свой матч молодежная сборная Украины сыграет 27 марта следующего года в гостях против Мальты. После 4 туров "молодежная" имеет в своем активе 3 очка и отстает от лидера группы на 9 пунктов.