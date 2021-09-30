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четверг, 30 сентября 2021 21:00

Почему "Динамо" разорвало "Бенфику" и "Баварию"

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Почему &quot;Динамо&quot; разорвало &quot;Бенфику&quot; и &quot;Баварию&quot;
Самба Диалло стал один из лидеров команды. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" фантастически стартовало в Юношеской Лиге УЕФА. Команда Игоря Костюка разгромила сначала дома "Бенфику" -4:0, а затем с таким же счетом "Баварию" в Мюнхене.

Сейчас в Юношеской Лиге УЕФА что-то предсказать очень сложно. В прошлом году турнир отменили из-за пандемии коронавируса. Игроки 2003 года без международной практики. Ни одна из команд не имеет преимущества по опыту. Все играют с чистого листа.

Главным виновником успеха киевлян есть наставник Костюк. Он работает на этой должности с лета 2017 года. За это время смог аккумулировать огромный опыт работы с молодыми игроками и знать особенности турнира. Обычно, на этом посту тренера долго не задерживаются. Если наставник смог достичь успеха - он приходит во взрослый футбол, если провалился - на его место берут другого тренера. Похоже, что Костюк не имеет амбиций работать со взрослыми командами и сконцентрирован на юношах.

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В Академию "Динамо" приглашают иностранных методистов для лучшего развития игроков. Это тоже весомый аргумент, который приводит к прогрессу. Во времена Сергея Реброва работали испанцы - Унаи Мельгоса, Альберто Босх и Висенте Гомес. Затем их заменил хорват Ромео Вендлер. Последние два сезона работали аргентинцы Рамон Катала и Гильермо Самсо. Каждый из них внес свой вклад улучшения тренировочного процесса юношеских команд и развитие футболистов.

Ну и конечно, что состав команды Костюка выглядит интересным. В воротах голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет. Он уже успел дебютировать за первую команду в Лиге чемпионов прошлом сезоне. Центрального защитника и левого защитника Антона Боля и Константина Вивчаренко Луческу тоже приобщал к первой команды. Боль обладает лидерскими качествами, работой с мячом и умением читать игру. Вивчаренко - боец ​​и лидер по натуре.

В Академию "Динамо" приглашают иностранных методистов для лучшего развития игроков

Юношеская команда берет свое качественной игрой на флангах. На левом фланге действует новичок команды 18-летний Самба Диалло, который только со второй попытки смог закрепиться в Киеве. Сенегалец благодаря скорости и дриблингу просто уничтожает соперников. В его активе гол в ворота "Бенфики" и дубль в ворота "Баварии". На противоположном фланге "новый Ярмоленко" Назар Волошин, которого Луческу брал на зимние сборы.

Могут вырасти в игроков основного состава игроки атаки Антон Царенко, Игорь Горбач и нападающий Кирилл Попов. Этим ребятам только по 17 лет и они имеют серьезные перспективы.

В юношеском футболе не нужно забывать главного - он существует для воспитания футболистов во взрослый футбол. Сборная Украины выиграла молодежный Кубок мира в 2019 году и юношеский Евро в 2009, но немногие из того состава смогли сыграть.

"Динамо" уверенно лидирует в группе Юношеской Лиги УЕФА. Киевляне имеют шесть очков. В "Бенфики" - три, "Барселона" и "Бавария" набрали по одному пункту.

В следующем туре команда Игоря Костюка поедет в гости к "Барселоне". Играл состоится 19 октября.

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