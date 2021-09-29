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"Динамо" разгромило "Баварию" в Юношеской Лиге УЕФА

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&quot;Динамо&quot; разгромило &quot;Баварию&quot; в Юношеской Лиге УЕФА
Молодое "Динамо" громит всех грандов. Фото: "Динамо"

Футболисты киевского "Динамо" U19 победили в гостях немецкий клуб "Бавария" (4:0) в матче второго тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА.

Мячи на поле мюнхенского стадиона FC Bayern Campus забили хавбек Самба Диалло (33-я и 57-я минуты), Назар Волошин (59) и Илья Скрипник (86), передает Укринформ.

В другом матче португальская "Бенфика" деклассировала в городе Сейшал испанскую "Барселону" - 4:0.

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В первом туре подопечные Игоря Костюка так же разгромили в Киеве "Бенфику".

Положение команд в группе Е Юношеской лиги УЕФА: "Динамо" - 6 очков, "Бенфика" - 3, "Барселона" - 3, "Бавария" - 0.

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