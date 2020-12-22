Почему Альварес является лучшим боксером мира

Сауль "Канело" Альварес в минувшее воскресенье, 20 декабря, в убедительном стиле победил лучшего боксера суперсреднего веса, своего сверстника из Великобритании Каллума Смита и завоевал два чемпионских титула. Бой прошел в Сан-Антонио, США. Рыжий 30-летний мексиканец утвердился на позиции лидера "паунда" - лучшего боксера мира независимо от весовой категории. Gazeta.ua разбирается, почему Альварес на сегодня не имеет конкуренции.

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Канело неожиданно легко преодолел сопротивление чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе, победителя Всемирной боксерской суперсерии и обладателя Кубка Мухаммеда Али 2018 года, непобедимого в то время в 27 боях Каллума Смита. Соперника, с колоссальным преимуществом в габаритах - 18 см в росте и 19 см в размахе рук. Мексиканец с начала боя владел преимуществом и без проблем довел бой до разгромного единогласного судейского решения - 119:109 дважды и 117:111. Он весь поединок прессинговал соперника, часто бил по корпусу, взрывался самыми разнообразными комбинациями, был постоянно рядом и не давал ему передохнуть, без проблем прорывался на удобную для себя дистанцию и продемонстрировал невероятную точность - 43% его ударов дошли до цели. У Смита, для сравнения, - 18%. По ходу боя преимущество над британцем было так велико, что встречу можно было прекращать. Смит "дожил" до финального гонга лишь благодаря своей невероятной стойкости и отличной "держалке". В последних раундах он откровенно выживал.

Бой должен был стать для Канело едва ли не самым большим испытанием в карьере и в котором многие прогнозировали ему проблемы. Но неожиданно стал для него легкой прогулкой. Бой из разряда тех, которые записывают в боксерское наследие. Он не дал никому усомниться, кто сегодня лучший в мире - после более чем годичной паузы в поединках.

Мексиканец становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. Первый титул завоевал почти 10 лет назад - в марте 2011 года. У него лишь одно поражение в карьере - против одного из лучших боксеров мира всех времен, американца Флойда Мейвезера-младшего в сентябре 2013 года. Тогда Альваресу было всего 23 и он был еще далеко не той совершенной "машиной", которой усть сейчас.

Канело много лет побеждает лучших, делает это в разных весовых категориях. В предыдущих двух боях он прошел обладателей титулов в среднем и полутяжелом весе. На этот раз непринужденно одолел сильного соперника из суперсреднего, непобедимого и на пике формы и возраста. Это впечатляет!

- Я счастлив вернуться и победить парня, который больше меня, - прокомментировал Канело. - Доказал, что я лучший боксер в мире. Мне нравится выступать в суперсреднем весе. Завоевать два титула в суперсреднем весе - одно из лучших достижений в моей карьере. Я хочу объединить пояса, я хочу новых вызовов. Это моя цель.

Среди потенциальных соперников в суперсреднем весе выделим непобедимого британца Билли Джо Сондерса, 31 год, обладателя титула WBO, чемпиона мира по этой версии в двух весовых категориях. На сегодня он чуть ли не единственный, кто может дать реальный бой мексиканцу в средней и суперсредней категориях. Сондерс технический, разноплановый, быстрый, искусный, хорошо двигается и значительно крупнее Канело. Бой между ними планировался на март, но из-за пандемии его отменили.

Вероятным есть и третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным. В 2017 году бой между ними завершился спорной ничьей, а в 2018-м - Канело победил близким решением большинства судей. Накануне боя Альварес - Смит Головкин легко, в тренировочном стиле нанес первое поражение в карьере поляку Камилу Шеремете и защитил титул IBF в среднем весе. Но казахстанец уже прошел свой пик, ему 38, а Канело продолжает улучшаться от боя к бою. В поединке с нынешней версией мексиканца у Головкина явно мало шансов. Хотя, бой вызвал бы немалый интерес и он сегодня наиболее выгодный для обоих в финансовом плане.

- Я хочу драться с лучшими, - сказал после победы над Смитом Альварес. - Если представится возможность принять бой с Головкиным, я приму его. Я показал, что готов драться с лучшими.

В ноябре мексиканец разорвал соглашение с мощной стриминговой компанией DAZN на $365 млн

Вопрос, насколько возможно сейчас организовать третью встречу Канело - Головкин. В ноябре мексиканец разорвал соглашение с мощной стриминговой компанией DAZN на $365 млн и подал на нее в суд, требуя выплаты солидной компенсации. В то же время казахстанец продолжает сотрудничать с этой платформой.

После победы над Смитом, Канело с большим запасом прочности возглавляет рейтинг лучших боксеров мира по версии американского журнала The Ring. Он существенно опережает в уровне и именитости оппонентов, которых побеждал, а также в популярности японца Наоя Иноуэ и американца Теренса Кроуфорда. Потеснить мексиканца с главной позиции для них шансов немного. Как и для украинцев Александра Усика и Василия Ломаченко - они на четвертом и седьмом местах в рейтинге.

Канело является лучшим боксером современности вне зависимости от весовой категории, а также в среднем и суперсреднем весе. Крупнейшими вызовами для него в ближайшие годы могут стать разве что бойцы полутяжелого веса, соизмеримые с ним по ударной мощи и значительно крупнее него. Но вопрос, рискнет ли он встретиться в ближайшие годы с россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом - лидерами полутяжелом веса.

Сауль "Канело" Альварес за 15 лет профессиональной карьеры провел 57 поединков, имеет 54 победы, 36 нокаутов, поражение и две ничьи.