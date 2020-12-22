Что надо знать о лучшем боксёре мира

 
Ексклюзивы
1/5
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 477
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 360
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2439
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2016
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1836
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 648
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
Что надо знать о лучшем боксёре мира
Что надо знать о лучшем боксёре мира
"Челси" разгромил команду Ярмоленко
"Челси" разгромил команду Ярмоленко
Бывший динамовец Вида забил в Турции феноменальный гол
Бывший динамовец Вида забил в Турции феноменальный гол
"Динамо" не смогло подписать форварда "Пахтакора"
"Динамо" не смогло подписать форварда "Пахтакора"
Хоккеисты устроили массовую драку во время киевского дерби
Хоккеисты устроили массовую драку во время киевского дерби
Интервью
1/5
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 207
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1161
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1818
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 900
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 333
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 882
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
вторник, 22 декабря 2020 09:48

Что надо знать о лучшем боксёре мира

  Комментировать
 

Сауль "Канело" Альварес в минувшее воскресенье, 20 декабря, в убедительном стиле победил лучшего боксера суперсреднего веса, своего сверстника из Великобритании Каллума Смита и завоевал два чемпионских титула. Бой прошел в Сан-Антонио, США. Рыжий 30-летний мексиканец утвердился на позиции лидера "паунда" - лучшего боксера мира независимо от весовой категории. Gazeta.ua разбирается, почему Альварес на сегодня не имеет конкуренции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Альварес нокаутировал Ковалева: чем это грозит Ломаченко

Канело неожиданно легко преодолел сопротивление чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе, победителя Всемирной боксерской суперсерии и обладателя Кубка Мухаммеда Али 2018 года, непобедимого в то время в 27 боях Каллума Смита. Соперника, с колоссальным преимуществом в габаритах - 18 см в росте и 19 см в размахе рук. Мексиканец с начала боя владел преимуществом и без проблем довел бой до разгромного единогласного судейского решения - 119:109 дважды и 117:111. Он весь поединок прессинговал соперника, часто бил по корпусу, взрывался самыми разнообразными комбинациями, был постоянно рядом и не давал ему передохнуть, без проблем прорывался на удобную для себя дистанцию и продемонстрировал невероятную точность - 43% его ударов дошли до цели. У Смита, для сравнения, - 18%. По ходу боя преимущество над британцем было так велико, что встречу можно было прекращать. Смит "дожил" до финального гонга лишь благодаря своей невероятной стойкости и отличной "держалке". В последних раундах он откровенно выживал.

Бой должен был стать для Канело едва ли не самым большим испытанием в карьере и в котором многие прогнозировали ему проблемы. Но неожиданно стал для него легкой прогулкой. Бой из разряда тех, которые записывают в боксерское наследие. Он не дал никому усомниться, кто сегодня лучший в мире - после более чем годичной паузы в поединках.

Мексиканец становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. Первый титул завоевал почти 10 лет назад - в марте 2011 года. У него лишь одно поражение в карьере - против одного из лучших боксеров мира всех времен, американца Флойда Мейвезера-младшего в сентябре 2013 года. Тогда Альваресу было всего 23 и он был еще далеко не той совершенной "машиной", которой усть сейчас.

Канело много лет побеждает лучших, делает это в разных весовых категориях. В предыдущих двух боях он прошел обладателей титулов в среднем и полутяжелом весе. На этот раз непринужденно одолел сильного соперника из суперсреднего, непобедимого и на пике формы и возраста. Это впечатляет!

- Я счастлив вернуться и победить парня, который больше меня, - прокомментировал Канело. - Доказал, что я лучший боксер в мире. Мне нравится выступать в суперсреднем весе. Завоевать два титула в суперсреднем весе - одно из лучших достижений в моей карьере. Я хочу объединить пояса, я хочу новых вызовов. Это моя цель.

Среди потенциальных соперников в суперсреднем весе выделим непобедимого британца Билли Джо Сондерса, 31 год, обладателя титула WBO, чемпиона мира по этой версии в двух весовых категориях. На сегодня он чуть ли не единственный, кто может дать реальный бой мексиканцу в средней и суперсредней категориях. Сондерс технический, разноплановый, быстрый, искусный, хорошо двигается и значительно крупнее Канело. Бой между ними планировался на март, но из-за пандемии его отменили.

Вероятным есть и третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным. В 2017 году бой между ними завершился спорной ничьей, а в 2018-м - Канело победил близким решением большинства судей. Накануне боя Альварес - Смит Головкин легко, в тренировочном стиле нанес первое поражение в карьере поляку Камилу Шеремете и защитил титул IBF в среднем весе. Но казахстанец уже прошел свой пик, ему 38, а Канело продолжает улучшаться от боя к бою. В поединке с нынешней версией мексиканца у Головкина явно мало шансов. Хотя, бой вызвал бы немалый интерес и он сегодня наиболее выгодный для обоих в финансовом плане.

- Я хочу драться с лучшими, - сказал после победы над Смитом Альварес. - Если представится возможность принять бой с Головкиным, я приму его. Я показал, что готов драться с лучшими.

В ноябре мексиканец разорвал соглашение с мощной стриминговой компанией DAZN на $365 млн

Вопрос, насколько возможно сейчас организовать третью встречу Канело - Головкин. В ноябре мексиканец разорвал соглашение с мощной стриминговой компанией DAZN на $365 млн и подал на нее в суд, требуя выплаты солидной компенсации. В то же время казахстанец продолжает сотрудничать с этой платформой.

После победы над Смитом, Канело с большим запасом прочности возглавляет рейтинг лучших боксеров мира по версии американского журнала The Ring. Он существенно опережает в уровне и именитости оппонентов, которых побеждал, а также в популярности японца Наоя Иноуэ и американца Теренса Кроуфорда. Потеснить мексиканца с главной позиции для них шансов немного. Как и для украинцев Александра Усика и Василия Ломаченко - они на четвертом и седьмом местах в рейтинге.

Канело является лучшим боксером современности вне зависимости от весовой категории, а также в среднем и суперсреднем весе. Крупнейшими вызовами для него в ближайшие годы могут стать разве что бойцы полутяжелого веса, соизмеримые с ним по ударной мощи и значительно крупнее него. Но вопрос, рискнет ли он встретиться в ближайшие годы с россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом - лидерами полутяжелом веса.

Сауль "Канело" Альварес за 15 лет профессиональной карьеры провел 57 поединков, имеет 54 победы, 36 нокаутов, поражение и две ничьи.

Автор: Василий Танкевич
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что надо знать о лучшем боксёре мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодово-ягодных культур в Украине

Изнасиловал, порезал и задушил: маньяк убил второклассницу

Ученый сделал мировое открытие случайно

Диктатора казнили вместе с женой

В неволе родилась первая горилла

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 32887
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 22088
&quot;Ее разорвали бы живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее разорвали бы живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 11538
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 7677
40-летняя певица показала поклонникам грудь
40-летняя певица показала поклонникам грудь
4
 Просмотров: 6129
Спорт
Коваленко интересуются 3 клуба Серии А
Коваленко интересуются 3 клуба Серии А Просмотров: 18
Луческу хотел пригласить Зинченко
Луческу хотел пригласить Зинченко Просмотров: 117
"Монзуль мешает VAR" - Сидорчук
"Монзуль мешает VAR" - Сидорчук Просмотров: 108
Яремчук хочет покинуть "Гент" зимой
Яремчук хочет покинуть "Гент" зимой Просмотров: 81
"Динамо" отказалось от трансфера бразильского форварда
"Динамо" отказалось от трансфера бразильского форварда Просмотров: 189
Больше всего комментируют
12
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Зеленский объяснил, зачем тратили ковидни деньги на дороги
2
Трампу устроят виртуальную инаугурацию параллельно с Байденом
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
Голосов: 49
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть