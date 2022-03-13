Побил рекорд Бицана. Роналду стал мировым рекордсменом

В матче 29-го тура чемпионата Англии "Ман Юнайтед" дома победил "Тоттенхэм" - 3:2.

Хет-трик на свой счет записал Криштиану Роналду.

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В первом тайме звездный португалец забил дважды, а к концу матча принес победу своей команде.

Теперь на счету Криштиану в сумме 807 голов на клубном уровне и за сборную Португалии.

Это самый лучший результат в истории футбола. Предыдущим обладателем рекорда был австриец Йозеф Бицан – 805 голов.

Победа позволила МЮ поднять в зону Лиги чемпионов и занять четвертое место в АПЛ. Лидером чемпионата Англии является "Ман Сити". На втором месте "Ливерпуль", а замыкает тройку лидеров "Челси". В следующем матче "МЮ" сыграет против "Атлетико" в рамках 1/8 Лиги чемпионов.