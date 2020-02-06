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четверг, 06 февраля 2020 18:16

Победительницу Australian Open дисквалифицировали на 2 года за допинг

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Победительницу Australian Open дисквалифицировали на 2 года за допинг
Эбигейл Спирс останется без тенниса на два года. Фото: из отрытых источников

Американку Эбигейл Спирс отстранили от турниров почти на два года за употребление допинга.

Провальной оказалась допинг-проба, которую 38-летняя теннисистка сдала 31 августа 2019 года на Открытом чемпионате США, сообщает tennis.com.

В анализах теннисистки обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов. В конце октября прошлого года Спирс официально предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил, а 7 ноября временно отстранили от соревнований.

Эбигейл пыталась обжаловать дисквалификацию, утверждая, что препараты попали в ее организм случайно - она ​​доверилась рекомендациям врача. Однако их не посчитали серьезными и ввели наказание в действие. Срок дисквалификации завершится 6 сентября 2021.

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Эбигейл Спирс - победительница 21 турнира WTA в парном разряде, многократная полуфиналистка турниров Большого шлема, чемпионка Australian Open 2017 в миксте.

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06
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