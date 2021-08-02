Победила дружба: легкоатлеты впервые за 109 лет разделили "золото"

С 2000-го преодоление 2,35 м на летних Олимпиадах гарантировало "золото". Фото: Reuters

1 августа на летних Олимпийских играх в Токио в мужском финале в прыжках в высоту "золото" одновременно получили 30-летний Мутаз Эсса Баршим из Катара и 29-летний Джанмарко Тамбери из Италии. Двое спортсменов разделили между собой высшую награду впервые с 1912 года.

Участники финала должны были поочередно брать высоту, начиная с 2,19 м, пишет BBC. Баршим, Тамбери и белорус Максим Недосеков — взяли все высоты вплоть до 2,37 м. Недосеков по количеству баллов получил "бронзу". Так как Баршим и Тамбери все высоты брали с первой попытки, судьи предложили им провести перепрыгивание. Легкоатлеты же захотели разделить титул победителей, поскольку правилами это не запрещено.

"Итальянец с катарцем дружат более 10 лет — со встречи на чемпионате для юниоров в канадском Монктоне в 2010 году. Тогда Баршим победил, а Тамбери даже не попал в финал. Спортсмены помогали друг другу пережить периоды реабилитации после травм", - говорится в публикации.

С 2000-го преодоление 2,35 м на летних Олимпиадах гарантировало "золото".

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Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от страны на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Канадская спортсменка Кристен Кит, которая выиграла олимпийское "золото" в академической гребле восьмерок на 2 км, рассказала о своих украинских корнях. Кит - рулевая. В 2013 году завоевала "бронзу" на чемпионате мира в Люцерне и чемпионате мира по академической гребле в Южной Корее.